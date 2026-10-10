תיעוד התקיפות דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ תקפו במרחב חאן יונס שברצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסלו את מחמד אבו שלוף, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי.

המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

בתקיפה נוספת אתמול צה"ל ושב"כ תקפו במרחב חאן יונס וחיסל את המחבל מוסא עאטף מוסה אבו דאן, מחבל נוח'בה בארגון הטרור חמאס.

מדובר צה"ל נמסר כי בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.