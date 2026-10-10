ארבעה מטוסי קרב מסוג F-16, חמושים בטילי אוויר-אוויר, הוזנקו לשמי ישראל בעקבות ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון.

במשך דקות ארוכות נערכו בחיל האוויר לאפשרות הקיצונית ביותר: קבלת פקודה ליירט את מטוס הנוסעים באוויר, אם יתברר כי החוטף מתכוון לרסק אותו במקום הומה אדם.

כעת, באישור הצנזורה, ניתן לחשוף כי הפקודה הצבאית שנועדה להתמודד עם תרחיש כזה נקראת "סחר עולמי". הפקודה נכתבה בעקבות מתקפת הטרור של 11 בספטמבר 2001 בארצות הברית, שבה חטפו מחבלי אל-קאעידה ארבעה מטוסי נוסעים וריסקו אותם, בין היתר, במגדלי התאומים ובבניין הפנטגון.

הפקודה נועדה לתת לחיל האוויר מענה למצב שבו מטוס אזרחי הופך מכלי תחבורה לנשק המכוון נגד אזרחים. היא כוללת היערכות לליווי המטוס, ניסיונות ליצור קשר עם צוות הטיסה ובמקרה הקיצוני ביותר גם אפשרות להפלתו בעודו באוויר.

האירוע שהביא להפעלת מערך ההגנה החל כאשר טיסה FZ1073 של חברת פליי דובאי, שהמריאה מדובאי בדרכה לישראל, שידרה אות מצוקה.

אות כזה אינו מעיד בהכרח על ניסיון חטיפה. הוא עשוי להישלח בעקבות אירוע רפואי, תקלה טכנית או מצב חירום אחר. אלא שבאותן דקות התרחש בתא הטייס אירוע חמור בהרבה: מאבק בין הטייסים, שבמהלכו צנח המטוס בחדות ואיבד גובה בקצב מהיר.

בחיל האוויר נדרשו להיערך לתרחיש שבו מטוס הנוסעים עלול לשמש לביצוע פיגוע. בעקבות האות שהתקבל על ניסיון החטיפה, הוזנקו ארבעה מטוסי F-16 חמושים בטילי אוויר-אוויר.

מטוסי הקרב ביצעו מעגלי המתנה בשמי המדינה, כשהם ערוכים לאפשרות שיידרשו לפעול נגד המטוס האזרחי. המשמעות הייתה היערכות גם לתרחיש שבו יתקבל אישור להפיל מטוס שעליו נוסעים ואנשי צוות, כדי למנוע פגיעה המונית על הקרקע.

פקודת "סחר עולמי" נכתבה על רקע מתקפת 11 בספטמבר, ששינתה את תפיסת האיום של חטיפת מטוסי נוסעים. באותו יום השתלטו מחבלי אל-קאעידה על ארבעה מטוסים אזרחיים והשתמשו בהם לביצוע מתקפת טרור בארצות הברית.

האפשרות שמטוס נוסעים ישמש בעצמו ככלי נשק עומדת בבסיס הפקודה. בחיל האוויר נערכים לתרחיש הזה כחלק ממשימת ההגנה השוטפת על שמי המדינה, הרבה לפני שמתקבל אות מצוקה ממטוס כלשהו.

בשגרה מנטר חיל האוויר את תנועות המטוסים הממריאים מישראל ונוחתים בה, ומקיים קשר שוטף עם מגדלי הבקרה האווירית באזור. לצד המעקב אחר התנועה האווירית, מערכות החיל בוחנות גם מידע מודיעיני, לרבות מידע המגיע מהמוסד ומגורמי ביון נוספים.

המטרה היא לזהות מבעוד מועד דפוסי פעולה חריגים שעלולים להצביע על איום ביטחוני, ולהיערך במהירות במקרה שמתעורר חשד להשתלטות עוינת על מטוס.

כאשר מופעלת הפקודה, מוזנקים מטוסי קרב במטרה ללוות את מטוס הנוסעים. במקרה שבו אבד הקשר עם צוות המטוס, נעשים ניסיונות ליצור עמו קשר ולסייע בהובלתו לנחיתה בטוחה.

אולם אם מתברר כי המטוס נחטף וכי קיימת סכנה שישמש לביצוע פיגוע באמצעות ריסוקו באזור מאוכלס, עשויים מטוסי הקרב לקבל פקודה ליירט אותו באוויר.

במקרה של טיסת פליי דובאי, ההיערכות המבצעית התנהלה במקביל למאבק בתוך המטוס. בזמן שטייס המשנה ניסה להשתלט על תא הטייס, נאבקו אנשי צוות האוויר בניסיון למנוע ממנו להשלים את תוכניתו. במקביל, ארבעת מטוסי הקרב שהוזנקו המתינו בשמי ישראל, כשהם ערוכים להתפתחות האירוע.

המצב השתנה רק לאחר שצוות האוויר הנוסף הצליח להשתלט על תא הטייס ולהשיב את השליטה במטוס. לאחר מכן נמסר עדכון למגדל הבקרה בסעודיה כי המטוס נמצא תחת שליטה.

גם לאחר ההשתלטות חלפו דקות ארוכות עד שבחיל האוויר הוכרז על חזרה לשגרה. בכך הסתיימה ההיערכות ליירוט, והמטוס המשיך לנחיתה בטוחה בסעודיה.

הפקודה שנכתבה בעקבות מתקפת הטרור בארצות הברית לפני 25 שנה עמדה הפעם ברקע אירוע ממשי בדרך לישראל. ארבעה מטוסי הקרב כבר היו באוויר, חמושים וערוכים לאפשרות שיידרשו לפעול. בסופו של דבר, ההשתלטות על החשוד בתוך תא הטייס היא שמנעה את הצורך להגיע להחלטה הקיצונית ביותר.