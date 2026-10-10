הקברניט ההודי סמית מאצ'הר זוכה להוקרה מיוחדת מנשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג.

במכתב אישי שנשלח לקברניט והועבר לידיו בבית החולים, הביע הנשיא את תודתה העמוקה של מדינת ישראל על אומץ ליבו, קור רוחו ונחישותו מול הסכנה.

לצד איחולי החלמה, הזמין אותו הרצוג להגיע לירושלים לאחר שיתאושש מפציעתו. הנשיא התייחס במכתבו לרגעים שבהם נדרש מאצ'הר לפעול למרות פציעתו הקשה, והדגיש כי התנהלותו מעידה על גבורה יוצאת דופן. "היכולת שלך למצוא את הכוחות להתעלות מעל הכאב, להתמודד עם האיום המיידי על חייך ולהפעיל שיקול דעת, מעידה על עוצמת האופי שלך ועל גבורת הרוח הרבה שבה ניחנת", כתב הרצוג.

בטקס הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית", שנערך השבוע, הודיע הרצוג כי בכוונתו להעניק את האות גם לקברניט ההודי, בהתאם להמלצת הוועדה. "אני מבקש להביע את ההערכה וההוקרה לטייס ההודי, הקפטן סמית מאצ'הר, שנאבק בתוקף למרות פציעתו הקשה, והצליח בשארית כוחותיו לפתוח את דלת תא הטייס", אמר הנשיא בטקס. "מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי רפואה שלמה ומהירה. בכוונתי להוקיר גם אותו, כפי שגם המליצה הוועדה, באות הנשיא לגבורה אזרחית".

במכתבו בחר הרצוג להעניק למעשה הגבורה גם משמעות היסטורית רחבה יותר. הוא קשר בין פעולתו של הקברניט ההודי לבין סיפורם של החיילים ההודים שלחמו בארץ הקודש לפני יותר ממאה שנה, והדגיש את מקומו של המעשה בקשר שבין ישראל להודו.

"מעשה הגבורה שלך מציב אותך בשורה המכובדת של החיילים ההודים, אשר לפני יותר ממאה שנה סיכנו את חייהם כדי לשחרר ערים בארץ הקודש, והפכו בכך לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של ישראל", כתב הנשיא.

הרצוג הוסיף מסר אישי לקברניט: "גם אתה, הקברניט מאצ'הר, תהפוך מעתה לחלק יקר מההיסטוריה של עמנו, ולחלק נוסף שמחזק את הקשר בין הרפובליקה של הודו למדינת ישראל".

בכך ביקש הנשיא להדגיש כי בעיניו, גבורתו של מאצ'הר אינה רק מעשה אישי של אומץ לב ברגע של סכנה, אלא גם חוליה נוספת בקשר ההיסטורי שבין שני העמים.

לצד ההוקרה והמשמעות הלאומית, הקדיש הרצוג את סיום מכתבו למצבו של הקברניט ולמסע ההחלמה שעוד ניצב בפניו. הנשיא ציין כי מאצ'הר מטופל באיחוד האמירויות, והביע את ביטחונו כי הוא נמצא בידיים טובות. "בעודך מתחיל אט-אט את מסע ההחלמה שלך, אני יודע שאתה נמצא בידיהם הטובות ביותר של חברינו ושותפינו היקרים באיחוד האמירויות", כתב.

את המכתב חתם הנשיא בהזמנה אישית, המבטאת את ההערכה הישראלית למעשה הגבורה של הקברניט ההודי. "כולנו נושאים תפילה מעומק הלב להחלמתך המלאה והמהירה, ואני מצפה, לאחר שתשוב לאיתנך, לקבל את פניך בירושלים ולהביע בפניך את ההערכה והאהבה של האומה שלנו, אסירת התודה".