גנץ בהצהרה מיוחדת: ״אני רץ עד הסוף - מי שמצביע לי מצביע לאחדות ולא לגושים״

יו"ר כחול לבן בני גנץ, הודיע בהצהרה מיוחדת כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ לכנסת, למרות הטענות כי התמודדות מפלגתו עלולה להביא לאובדן קולות. גנץ הבהיר כי הוא אינו משתייך לאף אחד מהגושים הפוליטיים, והציג את המשך התמודדותו כמאבק להקמת ממשלת אחדות.

"אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה", פתח גנץ את דבריו, והפנה ביקורת חריפה כלפי המערכת הפוליטית. "הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית".

לדבריו, ההתעקשות של שני הגושים על הכרעה פוליטית במקום על שיתוף פעולה עלולה להוביל את ישראל לסבב בחירות נוסף ולהקמת ממשלות צרות. גנץ קשר בין המחלוקות הפנימיות לבין האתגרים הביטחוניים של ישראל, והזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המשך הקרע.

"הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב", אמר.

על רקע האזהרות הללו ביקש גנץ להבהיר כי החלטתו להמשיך במרוץ אינה נתונה למשא ומתן פוליטי. "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו. על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף".

חלק מרכזי בהצהרה הוקדש למענה לטענות על כך שהצבעה לכחול לבן עלולה להביא לבזבוז קולות. גנץ דחה את הטענות והדגיש כי מפלגתו מציעה, לשיטתו, חלופה לחלוקה הקיימת בין הגושים.

"אני לא שייך לאף גוש. כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד", הצהיר. "מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים".

גנץ אף טען כי קיים ציבור בוחרים משמעותי המעוניין לתמוך בכחול לבן, והציג הערכה שלפיה לפחות שישה מנדטים מבקשים להצביע למפלגתו. להערכה זו לא צורפו בהודעה נתוני סקרים. "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה", אמר.

לצד ההצהרה על המשך ההתמודדות, הודיעה כחול לבן כי החל מהערב ועד ליום הבחירות תצא בקמפיין נרחב תחת הסיסמה "בוחרים אחדות, מצילים את המדינה".

הקמפיין צפוי לעלות באוטובוסים, בשלטי חוצות, בפלטפורמות דיגיטליות וברשתות החברתיות. במרכזו תעמוד הטענה של כחול לבן כי ממשלת אחדות היא הפתרון הנדרש למצב הפוליטי, וכי היא המפלגה היחידה במפה הפוליטית שמתחייבת לקדם פתרון כזה.

באמצעות הקמפיין מבקשת המפלגה להבליט את ההבדל בין עמדתו של גנץ לבין המאבק בין הגושים, ולהציג את ההצבעה לכחול לבן כתמיכה בהקמת ממשלת אחדות.

המסר המרכזי של גנץ, הן בהצהרה והן בקמפיין החדש, הוא שאין בכוונתו לוותר על ההתמודדות בשל הלחצים והטענות נגד מפלגתו. מבחינתו, כפי שהבהיר בהצהרה, הבחירה היא לא בין הגושים אלא בין המשך המאבק הפוליטי לבין אחדות. "אני לא שייך לאף גוש", שב והדגיש גנץ. "מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים".