מגן דוד על הבמה בארה"ב: הסטנדאפיסט הישראלי שכבש את העולם ונלחם באנטישמיות דרך הצחוק

הסטנדאפיסט יוחאי ספונדר הפך מאז 7 באוקטובר לאחד הקומיקאים הישראלים המצליחים גם מעבר לים, עם אולמות מלאים בארצות הברית והופעות מצליחות באירופה.

מעט אחרי פרוץ המלחמה הוא החליט לשדרג את האנגלית שלו ולצאת עם מופע סטנדאפ לקהל הבינלאומי. לצד ההצלחה המקצועית, קיבל החלטה נוספת: להבליט את זהותו היהודית ולהילחם באנטישמיות דרך הבמה.

בריאיון מיוחד לדרור רפאל ב-i24NEWS סיפר על הקריירה הבינלאומית שבנה ועל הבחירה להסתובב עם מגן דוד גדול על החזה. המלחמה והיחס לישראל בעולם הפכו גם לחלק מרכזי מהחומרים שהוא מביא לבמה, כחלק מהמציאות שהוא חווה בשנים האחרונות.

"סטנדאפ זה מה קרה לך השבוע בגדול", הסביר ספונדר. "מה שקרה לי השבוע זה שהייתה מלחמה, וכל העולם נגדנו על מלחמה שבה תקפו אותנו. זה מה שקרה לי השבוע כבר כמה שנים".

ההופעות מול קהל בחו"ל מאפשרות לו להביא את נקודת המבט הישראלית והיהודית שלו גם אל מחוץ לישראל. לצד הבדיחות והסיפורים האישיים, הוא עוסק גם ביחס העוין כלפי ישראל ובטענות שלפיהן ביקורת על ממשלת ישראל אינה בהכרח אנטישמיות.

בהתייחסו לסוגיה הזאת, הציג ספונדר את ההבחנה שלו בין ביקורת פוליטית לגיטימית לבין עיסוק חריג וממוקד בישראל. "אנשים אומרים: 'אני לא אנטישמי, מותר לי לבקר את הממשלה בישראל'. זה נכון - אתה לא אנטישמי אם אתה מבקר את הממשלה בישראל ועוד ממשלות, אבל אם אף פעם לא ביקרת שום ממשלה אחרת, ואין לך שום קשר למדינת ישראל ולמזרח התיכון, ופתאום מפריעה לך ממשלת ישראל, אז אתה קצת אנטישמי".