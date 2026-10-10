בנט על יאיר נתניהו: "אדם בזוי" כאן 11

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט יצא במתקפה חריפה במיוחד נגד יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והאשים אותו במעורבות במה שכינה "מכונת רעל" הפועלת נגד יריבים פוליטיים.

במהלך ריאיון לרוני קובן בכאן 11, בנט לא הסתפק בביקורת פוליטית, אלא חשף גם סיפור אישי על שמועה שהופצה בנוגע לאמו והגיעה לדבריו עד לחוג הפילאטיס שלה.

"אני חושב שהוא אדם בזוי, שעומד לצד אביו בראש מכונת רעל נוראית שמפרקת את ישראל. מכונה שהפכה את בני גנץ לחצי סוכן איראני, מכונה שלא תבחל בשום דבר".

קובן ביקש מבנט להסביר למה בדיוק הוא מתכוון כשהוא משתמש בביטוי "מכונת הרעל", ובנט הציג את האופן שבו, לטענתו, פועל המנגנון הפוליטי והתקשורתי המקיף את ראש הממשלה. "תראה, בסוף זה דבר הרבה יותר פשוט. זו הקבוצה הקטנה של היועצים הכי קרובים, כל אלה שמקבלים משכורת מקטר, אוריך וכל אלה, שהם ברמה היומיומית רואים הזדמנות להזריק רעל למוחות של אזרחי ישראל", טען בנט. "הכול בהכוונה של נתניהו עצמו, אבל הוא מדבר ממלכתית, והם מטנפים טינופות על משפחות שכולות, על הכול, אין גבול", אמר בנט.

בנט המשיך וטען כי המסרים מופצים לאחר מכן באמצעות אנשי תקשורת וכלי תקשורת המזוהים עם הימין. בין היתר הזכיר את יעקב ברדוגו, ינון מגל וערוץ 14.

"אמרו שאמא שלי נוצרייה, והתחילו לפמפם את זה, ואני מה זה זלזלתי. אמרתי, איזה שטויות אלה", סיפר. אלא שאז, לדבריו, התברר לו שהשמועה לא נותרה רק בשיח הפוליטי או ברשתות החברתיות, אלא חלחלה גם לחיי היומיום של משפחתו. "עד שאמא שלי אומרת לי שהיא הייתה בחוג פילאטיס, עם החברות שלה שם, ואחת באה אליה ואמרה לה: תשמעי, כל הכבוד שהצטרפת לעם שלנו".

"כשאתם אומרים על אמא שלי שהיא נוצרייה, והמשפחה שלה נמחקה בשואה, אז האנשים האלה הם באמת האנשים המתועבים ביותר שקמו למדינת ישראל", אמר בנט. את דבריו חתם בהתייחסות נוספת ליאיר נתניהו ולגורמים שהזכיר קודם לכן, ואמר: "והוא בצנטרום, יחד עם הקטארים האחרים".