נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זכריה, עורכת דין ופרשנית פוליטית שמרנית בת 41, לתפקיד דוברת הבית הלבן.

זכריה תחליף את קרוליין לוויט, שעזבה את התפקיד בסוף אוגוסט, ותהפוך לאחת הדמויות הבולטות במערך התקשורת של הממשל האמריקני.

זכריה, אם לארבעה מקליפורניה ותומכת ותיקה של טראמפ, שימשה עד לאחרונה כיועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה, המפעילה את הרשת החברתית Truth Social. מינויה מגיע לאחר שנים שבהן הגנה על הנשיא בתקשורת האמריקנית והפכה לאחת הדמויות המזוהות עם המחנה השמרני.

בהודעת המינוי שפרסם ברשת החברתית שלו, שיבח טראמפ את זכריה ותיאר אותה כתומכת נאמנה ומבריקה שליוותה אותו לאורך השנים. הנשיא ציין את מעורבותה במאמצי הבחירות שלו במדינות המתנדנדות והדגיש את מחויבותה לתנועת MAGA.

זכריה הודתה לנשיא על האמון שנתן בה והגדירה את המינוי כ"כבוד של פעם בחיים". כעת היא צפויה לעבור מעמדת הפרשנית הפוליטית לתפקיד שבו תייצג באופן רשמי את הנשיא ואת מדיניות ממשלו בפני התקשורת האמריקנית והבינלאומית.

הדוברת החדשה היא בוגרת אוניברסיטת פפרדיין בקליפורניה, שבה השלימה גם את לימודי המשפטים שלה. את דרכה בזירה הפוליטית החלה כבר בתקופת נשיאותו של ג'ורג' בוש הבן, כאשר שימשה מתמחה בבית הלבן. בהמשך השתלבה בארגונים שמרניים ובפעילות פוליטית בקליפורניה, עד שהפכה לפרשנית מוכרת ברשתות פוקס ניוז וניוזמקס.

במהלך השנים התבלטה זכריה כתומכת נלהבת של טראמפ, ולא הסתפקה בהבעת תמיכה במדיניותו. באחד ממאמריה תיארה אותו כ"טיטאן שאין שני לו בפוליטיקה האמריקנית", והשוותה אותו לדמויות היסטוריות ולספורטאים מפורסמים, בהם יוליוס קיסר, נפוליאון, מוחמד עלי ומייקל ג'ורדן. באחד הטקסטים אף הגדירה את עצמה כ"מעריצה הגדולה ביותר שלך בקליפורניה".

לצד פעילותה הפוליטית, זכריה היא נוצרייה אדוקה ופעילה במאבק נגד הפלות. היא סיפרה בעבר כי אומצה מיד לאחר לידתה, לאחר שאמה הביולוגית, שהייתה אז בת 19, שקלה לבצע הפלה אך החליטה להמשיך בהיריון בעקבות שיחה עם יועצת נוצרייה. סיפורה האישי הפך לחלק מרכזי מהשקפת עולמה ומהפעילות הציבורית שלה בנושא.

בעלה, טיילר זכריה, עוסק בתעשיית הקולנוע הנוצרי בארצות הברית, והשניים מגדלים ארבעה ילדים. מוקדם יותר השנה מונתה לתפקיד דוברות בכיר במשרד האמריקני לביטחון המולדת, אך עזבה לאחר שבועות ספורים, בין היתר בשל הקושי לשלב את הנסיעות התכופות לוושינגטון עם חיי המשפחה. בהמשך הצטרפה לקבוצת המדיה של טראמפ, ומשם הגיעה למינויה הנוכחי.

לצד הרקע האישי והפוליטי שלה, גם בישראל עשוי מינויה לעורר עניין. בחודש יולי האחרון התייחסה זכריה בתוכנית ברשת פוקס ניוז להצהרותיו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, בנוגע לאפשרות לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו אם יגיע לעיר.

זכריה תקפה את עמדתו של ממדאני ואמרה כי הוא "חושב שהוא מנהל מדינה ריבונית". הדברים נאמרו על רקע הצהרותיו של ראש העיר בעניין אכיפת צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד נתניהו.

התבטאותה של זכריה מעניינת במיוחד על רקע העימות בין ממשל טראמפ לבית הדין הפלילי הבינלאומי. הממשל האמריקני נקט צעדים נגד בית הדין, ובהם הטלת סנקציות על גורמים הקשורים אליו, בעוד נתניהו הביע תמיכה בצעדים האמריקניים.