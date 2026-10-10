אבל כבד בישיבת כרם ביבנה עם פטירתו במהלך השבת של הרב אפרים משה רובינשטיין פוסק הישיבה ומרבניה הוותיקים, שהעמיד תלמידים רבים לאורך עשרות שנים.

עם צאת השבת פרסמה רעייתו: "ברוך דיין האמת. הרב רובינשטיין השיב את נשמתו לבורא השבת". מישיבת כרם ביבנה נמסר: "ברוך דיין האמת נפלה עטרת ראשנו. מורנו הרב אפרים רובינשטיין נלקח לישיבה של מעלה בשבת זו. הלוויה תצא מחר יום ראשון בשעה 11 מישיבת כרם ביבנה".

הרב רובינשטיין נולד בתל אביב בשנת תשי"א (1951). בשנת תשכ"ה החל את לימודיו בישיבת היישוב החדש, בראשות הרב יהודה קולודצקי זצ"ל. באלול תשכ"ח החל ללמוד בישיבת כרם ביבנה, שבה למד ולימד במשך עשרות שנים. במסגרת מסלול ההסדר שירת בצה"ל כחובש, ובאלול תשל"ד הצטרף לכולל האברכים של הישיבה, שבו המשיך בלימודי רבנות ורבנות עיר.

בשנת תש"מ מינה אותו ראש הישיבה, הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל, לשמש כמשיב על שאלות בהלכה וכפוסק הישיבה. במקביל התמנה לרב היישוב כרם ביבנה.

במסגרת תפקידיו התורניים מסר הרב רובינשטיין שיעורים בהלכה למעשה לתלמידי הישיבה, לצד שיעור עיון יומי בנושאים הלכתיים, ובהם הלכות שבת והלכות ברכות.

משנת תשנ"ו מסר שיעורים קבועים גם בגבעת וושינגטון ובעיר יבנה, ובכך הרחיב את פעילותו התורנית אל מחוץ לכותלי הישיבה.

במשך מספר שנים זכה לשמש בקודש את פוסק הדור, הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, וכן את הרב אברהם רובין.