שני בתי ספר יהודיים בברוקלין פונו ביום שישי מתלמידיהם, לאחר שאלמונים הודיעו כי הטמינו פצצות בבתי הספר. שיחת האיום הראשונה הגיעה לישיבה התיכונית ג'ואל ברוורמן בפלטבוש בשעה 9:54 בבוקר ביום שישי.

רק שש דקות מאוחר יותר התקבלה שיחה דומה גם באקדמיה התלמודית המאוחדת בוויליאמסבורג, כאשר האלמונים הודיעו כי הטמינו מטען חבלה בתחומי בית הספר.

התלמידים בשני בתי הספר פונו במהירות, בשעה שחבלנים של משטרת ניו יורק, בסיוע כלבים לאיתור חומרי נפץ, הוזעקו לשני בתי הספר ופתחו בסריקות בניסיון לאתר האם אכן הוטמנו חומרי נפץ בבתי הספר. הסריקות לא העלו דבר, והתלמידים חזרו לכיתות.

תמונות ששודרו ברשתות החברתיות הראו את התלמידים משני בתי הספר עומדים ליד רכבי ההסעות שלהם, בעוד חבלנים וכלבים סוקרים את בתי הספר.

משטרת ניו יורק פתחה בחקירה, בניסיון לגלות מי עומד מאחורי איומי הסרק. בשנים האחרונות התקבלו מספר שיחות איומים על הטמנת פצצות בבתי ספר יהודיים בניו יורק. כל האיומים התגלו כאיומי סרק, במטרה להטיל פחד על המוסדות היהודיים.