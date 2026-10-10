Panama Earthquake: On Cam, Building Collapses After Powerful 7.7 Quake | WION Originals

רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.7 הכתה ביום שישי (9 באוקטובר) בפנמה שבמרכז אמריקה, וגרמה לבהלה נרחבת, לנזקים למבנים ולתשתיות ולפציעתם של לפחות 27 בני אדם.

על פי הדיווחים, מאות מבנים ניזוקו, בהם בתי מגורים, מוסדות חינוך, כנסיות ומבני ציבור. למרות עוצמת הרעידה, הרשויות במדינה לא דיווחו עד כה על הרוגים.

Panama Earthquake Interrupts Live TV Broadcast as Presenters Flee Studio

על פי השירות הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS), מוקד הרעש היה באזור מחוז הררה שבדרום פנמה, בעומק של כ-12.6 קילומטרים מתחת לפני הקרקע ובמרחק של כ-200 קילומטרים מהבירה פנמה סיטי. עוצמת הרעש הוערכה תחילה ב-8.0, אך בהמשך עודכנה ל-7.7. הרעידה הורגשה באזורים נרחבים במדינה ועוררה בהלה גם בבירה, המרוחקת ממוקד הרעש.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת המקומיים הציגו תושבים נמלטים בבהלה מבניינים, קירות שקרסו, סדקים בכבישים ונזקים למבני ציבור. בעיר פנונומה שבמרכז המדינה נגרם נזק כבד למבנים, וחלק ממגדל של כנסייה קרס. בתיעודים נוספים נראו חלקים מחזית בית מלון שנפלו על כלי רכב שחנו בסמוך.

בבירה פנמה סיטי הורגשה הרעידה היטב, ותושבים רבים מיהרו לצאת מבנייני מגורים, ממשרדים וממרכזי קניות. לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הרעידות גרמו לעומסי תנועה כבדים ולפינויים נרחבים של מבנים. בחלק מהאזורים דווח על הפסקות חשמל, ובסך הכול נפגעה אספקת החשמל בשישה מחוזות במדינה.

הרעידה המרכזית לוותה בשורה ארוכה של רעידות משנה, שאחת החזקות שבהן הגיעה לעוצמה של 6.6. על פי סוכנות הידיעות AP, כבר בשעות הראשונות לאחר הרעש המרכזי נרשמו יותר מ-45 רעידות משנה, שהגבירו את החשש בקרב התושבים והקשו על החזרה לשגרה.

בעקבות הרעש פורסמה התרעת צונאמי בפנמה ובמדינות נוספות באזור האוקיינוס השקט. הרשויות עקבו אחר האפשרות להתפתחות גלים מסוכנים לאורך החופים, אך בהמשך הוסרה ההתרעה. במקביל, צוותי החירום החלו לסרוק מבנים שנפגעו ולבחון את מצב הכבישים והתשתיות.

נמל התעופה הבינלאומי טוקומן, המשמש שער הכניסה המרכזי למדינה, השעה זמנית את פעילותו לצורך בדיקות בטיחות, אולם בהמשך חודשה הפעילות. גם תעלת פנמה, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, לא נפגעה באופן שהצריך את הפסקת פעילותה, והתנועה בה נמשכה כסדרה.

נשיא פנמה, חוסה ראול מולינו, התייחס לאירוע ולאומדן הנזקים, וקרא לציבור לשמור על קור רוח. הרשויות המשיכו בבדיקת מבנים ובטיפול בנזקים, כאשר באזורים מסוימים דווח על כבישים שנפגעו ועל קשיים בגישה ליישובים. מדינות שכנות הביעו נכונות לסייע, וגם ארצות הברית הודיעה על הצעת סיוע להתמודדות עם השלכות הרעש.

על פי הערכות ראשוניות של השירות הגיאולוגי האמריקני שצוטטו ברויטרס, כ-43 אלף בני אדם התגוררו באזורים שנחשפו לטלטלה חזקה במיוחד. עוד צוין כי הנזק הכלכלי עלול להיות משמעותי, אף שמדובר בהערכות מוקדמות בלבד והיקף הפגיעה עדיין אינו ברור.

פנמה ממוקמת באזור טבעת האש של האוקיינוס השקט, המתאפיין בפעילות סייסמית מוגברת בשל תנועת הלוחות הטקטוניים. למרות עוצמת הרעש החריגה, המדינה הצליחה עד כה להימנע מאסון רב-נפגעים.