רבה הספרדי הוותיק של אילת, הרב משה הדאיה הלך לעולמו בשבת בגיל 91, לאחר שכיהן ברבנות העיר במשך קרוב לשבעים שנה.

מסע הלוויה יתקיים הערב, מוצאי שבת בראשית, בשעה 22:00 בביהכנ"ס "פחד יצחק" באילת, ומחר יימשך בירושלים.

הרב הדאיה, מהדמויות המרכזיות בעיצוב חיי הדת והקהילה באילת, ליווה דורות של תושבים מאז שנותיה הראשונות של העיר. הלווייתו תתקיים בירושלים, ופרטים על מועדה ומסלולה צפויים להתפרסם בהמשך.

רק לפני חודשים אחדים, באירוע הוקרה שנערך לכבודו, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר הרב הדאיה הניח את כובע הרבנות על ראש בנו, הרב יאיר הדאיה, שנבחר להמשיך את דרכו כרבה הספרדי של אילת. המחווה הסמלית חתמה כמעט שבעה עשורים של הנהגה רבנית, שהחלו בשליחות זמנית של שבועות אחדים והפכו למפעל חיים.

הרב הדאיה נולד בשנת 1935 בסוריה ועלה לארץ ישראל בגיל צעיר. הוא היה בן למשפחת רבנים ירושלמית ותיקה ומיוחסת. סבו היה המקובל הרב שלום הדאיה זצ"ל, אביו הרב יצחק הדאיה שימש כרב שכונת נחלאות בירושלים, ודודו היה המקובל הרב עובדיה הדאיה זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים בית אל ומחבר שו"ת "ישכיל עבדי".

כבר בגיל 18 החל לשמש בתפקיד רבני. בתחילת דרכו כיהן כרב בירוחם ובדימונה, ובהמשך נשלח לאילת מטעם הרבנות הראשית לישראל. בתחילה נועדה השליחות להימשך שבועות אחדים בלבד, אך הרב הדאיה נשאר בעיר והקדיש לה את מרבית שנות חייו.

בשנת 1957 החל לכהן כרבה הספרדי של אילת, שהייתה אז יישוב קטן ומרוחק. יחד עם רעייתו, הרבנית אסתר, הקים בעיר את משפחתו ופעל לביסוס החיים היהודיים והדתיים במקום, בתקופה שבה מוסדות הדת והשירותים הקהילתיים היו עדיין בשלבי הקמה.

במהלך שנות כהונתו הקים הרב הדאיה בתי כנסת לעדות השונות, ובהם בית הכנסת "פחד יצחק", ופעל להקמת מקווה הטהרה הראשון לנשים בעיר. הוא היה שותף מרכזי להקמת התשתית הדתית של אילת ולפיתוח שירותי הדת עבור תושביה.

אולם פעילותו לא הסתכמה בהקמת מוסדות. הרב הדאיה שימש גם כמוהל הראשון של אילת, ובמשך השנים הכניס אלפי תינוקות בבריתו של אברהם אבינו. הוא הכין נערים לבר מצווה, חיתן דורות של זוגות וליווה משפחות רבות ברגעים המשמעותיים בחייהן.

לצד פעילותו הרבנית, נודע הרב הדאיה בקשריו הקרובים עם כלל תושבי העיר, דתיים וחילונים כאחד. במשך השנים פעל לקרב בין חלקי הציבור ולחזק את תחושת השותפות הקהילתית, תוך שמירה על קשר אישי עם תושבים מכל גוני האוכלוסייה.

בחודש מרץ 2025 העניקה עיריית אילת לרב הדאיה אות מפעל חיים, במסגרת ישיבת מועצת עיר חגיגית לציון 76 שנים לשחרור אילת. באותו מעמד ציינו המשתתפים גם את יום הולדתו ה-90.

האות הוענק לו כהוקרה על עשרות שנות פעילות למען תושבי העיר, על הקמת מוסדות הדת ועל תרומתו לחיזוק הקהילה וליצירת קשר בין דתיים לחילונים.

בתעודת ההוקרה שהוענקה לו נכתב: "בשם כל קהילת אילת, בהם אלפי בנים שהכנסת בבריתו של אברהם אבינו, נערים שלמדו אצלך תורה כשהגיעו לגיל המצווה, זוגות שקידשת תחת החופה, דתיים וחילונים, וכל התושבים, תודה והוקרה על פועלך רב השנים, על דרכי הנועם, על נתיבי השלום, על דברי החכמה ועל המורשת הנפלאה".

הדברים שיקפו את הקשר המיוחד שנוצר לאורך השנים בין הרב לבין העיר ותושביה. עבור רבים מהם, הרב הדאיה לא היה רק בעל תפקיד רבני, אלא דמות שליוותה את משפחותיהם לאורך דורות.

בחודש יוני נערך לכבוד הרב הדאיה אירוע הוקרה נוסף, ביוזמת עיריית אילת והמועצה הדתית, לציון שבעים שנות פעילות תורנית וציבורית. באירוע השתתפו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ראש העיר אלי לנקרי, רב העיר הרב יוסף הכט, רבנים, בני משפחה ותושבים רבים.

אחד הרגעים המשמעותיים באירוע היה כאשר הרב הדאיה בירך את בנו, הרב יאיר הדאיה, שנבחר לכהן כרבה הספרדי של אילת ולהמשיך את דרכו.

במעמד זה הניח האב את כובע הרבנות על ראש בנו, במחווה שסימלה את העברת ההנהגה הרבנית לדור הבא. עבור משפחת הדאיה ועבור העיר אילת היה זה רגע בעל משמעות מיוחדת, לאחר עשרות שנים שבהן נשא האב באחריות להנהגה הרבנית הספרדית בעיר.

עם פטירתו של הרב משה הדאיה נחתמת תקופה בתולדות הרבנות באילת. מי שהגיע לעיר בשליחות זמנית בשנת 1957, כשהייתה עדיין בראשית דרכה, הפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם חיי הדת והקהילה בה.

הרב הדאיה הותיר אחריו מורשת של עשייה תורנית וציבורית שנמשכה כמעט שבעים שנה, ואת המשך דרכו הרבנית בעיר הפקיד בידי בנו, הרב יאיר הדאיה.