הנשיא טראמפ לא שוכח ולא סולח. בנאום שנשא ביום שישי בעצרת תמיכה במועמדים הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע, תקף הנשיא טראמפ את החלטת וועדת פרס נובל שלא להעניק לו את הפרס השנה.

"ארצות הברית של אמריקה, המיוצגת על ידי כנשיא שלכם, הייתה אמורה לקבל את פרס נובל לשלום, אך לא קיבלה אותו. זהו כתם בל-יימחה על נורווגיה ועל האנשים שקיבלו החלטה מבישה ומביכה כל כך", אמר טראמפ, לקול תשואות הנוכחים.

לאחר מכן הוא הוסיף כי "פרס נובל לשלום איבד את אמינותו לנצח בגלל קומץ אידיאולוגים רדיקליים, שהם אנטי-דמוקרטיים ובאמת אויבי הציוויליזציה. לא נשכח, נורווגיה, שלא הענקתם את הפרס הזה".

ביום שישי הוענק פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין הפלילי הבינלאומי לשעבר, נאווי פילאי. שעות ספורות לאחר ההכרזה, אמר טראמפ בעצרת כי "מעולם לא שמע" על אותה "דמות מסתורית".

בהודעה שפרסמה ועדת פרס נובל, נמסר כי פילאי, דרום-אפריקאית בת 85, קיבלה את הפרס "על מאמציה לקדם שלום ומשפט בינלאומי, אשר סללו את הדרך לסדר משפטי עולמי מקיף יותר". במהלך נאומו מנה טראמפ מספר מלחמות שלטענתו הביא לסיום, ואף התייחס למלחמה מול איראן ולמלחמת רוסיה-אוקראינה, והתחייב לסיים אותן בקרוב. "אני עומד ליישב או לנצח בשתיים נוספות: איראן והסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.

אסיים את שתי המלחמות הללו במהירות. העניין עם איראן ייפתר מהר מאוד: או שהם יתנו לנו הכל, או שהם יפסיקו להתקיים.

בנוסף, מנעתי מאיראן להשיג נשק גרעיני ולפוצץ את המזרח התיכון כולו, ובסופו של דבר גם אזורים רחוקים הרבה מעבר לו, כולל אירופה ואולי אף ארה"ב, ובכך הצלתי יותר חיים מכל אדם אחר בהיסטוריה. למרות כל זאת, ולמרות ההישגים הבלתי-יאומנים האלה, פרס נובל הוענק היום לאדם ליברלי שעובד באו"ם, ושאיש מעולם לא שמע עליה", אמר טראמפ.