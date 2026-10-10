לאה זיו-פרג, אלמנתו של יעקב פרג הי"ד שנרצח בדצמבר 1988 בעת ששמר על אדמות היישוב הר ברכה בשומרון, פנתה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בדרישה להסיר ולהרוס אנדרטה המנציחה את רוצחו, חמדאן א-נג'יאר, המוצבת לטענת המשפחה בסמוך למקום הרצח.

הפנייה נעשתה על רקע פעילות צה"ל להסרת אנדרטאות המנציחות תומכי טרור ביהודה ושומרון, ובני המשפחה דורשים כי גם האנדרטה הזאת תוסר לאלתר.

במכתב ששיגרה בשם המשפחה מתארת זיו-פרג את הכאב שמלווה אותה ואת ילדיה במשך יותר מ-37 שנים, ואת הפגיעה הנוספת שנגרמת להם בשל הנצחת הרוצח בסמוך למקום שבו נרצח יעקב. "קשה לתאר במילים את התחושה של משפחה שיקירה נרצח במקום מסוים, ובמרחק קצר משם מוצבת אנדרטה המנציחה את מי שגדע את חייו", כתבה האלמנה לאלוף הפיקוד.

יעקב פרג נרצח בעת ששמר על אדמות היישוב הר ברכה. לאחר הרצח נטל הרוצח את נשקו והמשיך לירות לעבר חיילי צה"ל. פרג הותיר אחריו אלמנה בהיריון וילדים קטנים שלא זכו לגדול לצד אביהם.

במשך השנים המשיכה המשפחה לשאת את אובדנו, וכעת, בעקבות הפעילות להסרת אנדרטאות ביהודה ושומרון, היא מבקשת לשים סוף גם להנצחת האיש שרצח אותו. לטענת בני המשפחה, המשך קיומה של האנדרטה מהווה פגיעה קשה בזכרו של יעקב ובמשפחתו.

במכתבה מדגישה האלמנה כי הדרישה אינה נוגעת רק לכאב האישי, אלא גם למשמעות הציבורית של הנצחת הרוצח. בני המשפחה מבקשים כי האנדרטה תיהרס, וכי במקום שבו מונצח כיום חמדאן א-נג'יאר יכובד זכרו של יעקב פרג הי"ד.

"אנדרטה היא סמל. היא מעבירה מסר לדורות הבאים. איזה מסר אנחנו רוצים להעביר לילדינו? האם אנו מנציחים את מי שלקח חיים, או את האדם שנרצח על הגנת ביתו, אדמתו ומשפחתו?", כתבה זיו-פרג.

לפניית המשפחה הצטרף ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך וועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, שדרש מצה"ל לפעול בדחיפות להריסת האנדרטה. סוכות טוען כי לאחר שהחלה פעילות להסרת אנדרטאות המנציחות תומכי טרור ברחבי יהודה ושומרון, אין הצדקה להותיר על כנה אנדרטה המנציחה את מי שרצח יהודי.

"אני דורש מצה"ל לפעול בדחיפות להריסת האנדרטה הזאת. אין שום הצדקה להנצחת רוצח יהודי ובוודאי לא במקום הפיגוע שבו גדע את חייו של מי שרק רצה להגן בסך הכל על אדמת ארצו", אמר סוכות.

לדבריו, המאבק בהנצחת מחבלים ותומכי טרור צריך להתנהל באופן שיטתי, ולכלול גם את האנדרטה שעליה הצביעה משפחת פרג. הוא הדגיש כי הסרתה היא חלק מהחובה לכבד את זכר הנרצחים ולמנוע את הנצחת רוצחיהם. "המאבק בהנצחת טרור חייב להיות עקבי ונחוש עד הסוף. לצד התחלת הפעילות להסרת האנדרטאות של תומכי הטרור, יש לפעול גם להסרת האנדרטה הזאת ולהבטיח שזכרו של יעקב פרג הי"ד יקבל את הכבוד הראוי לו", הוסיף.