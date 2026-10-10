טיל חות'י התפוצץ בטרמינל בבירת סעודיה

טיל פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, בירת סעודיה, וגרם לפציעתם של בני אדם ולפינוי נוסעים מחלקים מנמל התעופה.

על פי דיווח סוכנות הידיעות AP, הפגיעה התרחשה באזור טרמינלים 3 ו-4. בעקבות האירוע הופסקה פעילות נמל התעופה ונרשמו שיבושים נרחבים בתנועת הטיסות. המתקפה התרחשה על רקע שורת תקיפות טילים של החות'ים בתימן נגד יעדים בסעודיה.

על פי דיווח רויטרס, עדי ראייה סיפרו על פיצוץ עז בנמל התעופה ועל בני אדם שנפגעו. אחד העדים תיאר כיצד ראה את הפיצוץ ולאחר מכן הבחין במספר פצועים שרועים על הקרקע. יותר מתריסר אמבולנסים הוזעקו לנמל התעופה, ונוסעים פונו מחלקים מהמתחם.

Saudi capital airport attacked again

הפגיעה בנמל התעופה המרכזי של הבירה הסעודית מגיעה לאחר ימים של הסלמה חריפה במתקפות החות'ים נגד הממלכה. רק ביום חמישי נהרגו שלושה אזרחים סעודים בשתי תקיפות נגד נמל התעופה, בהם טייס של חברת התעופה הלאומית סעודיה. בתקיפות נפגע גם מטוס של החברה, ונגרם נזק למתקני נמל התעופה.

החות'ים קיבלו אחריות לתקיפות הקודמות, אך נכון לדיווחים האחרונים טרם קיבלו אחריות רשמית לפגיעה הנוכחית.

המתקפה החדשה החריפה את השיבושים בתעופה האזרחית בסעודיה. חברות תעופה בינלאומיות, ובהן לופטהנזה, אייר אינדיה ופליי דובאי, השעו טיסות לריאד וליעדים סעודיים נוספים. לפי AP, מספר הטיסות שבוטלו כבר עלה על 225, ונוסעים רבים נאלצו להתמודד עם ביטולים ושינויים בלוחות הזמנים.

החשש מפגיעה נוספת בתעופה האזרחית הוביל גם להחמרת אזהרות הבטיחות הבינלאומיות. הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה הרחיבה את האזהרה בנוגע לטיסות במרחב האווירי של סעודיה, בעקבות יכולתם של החות'ים לפגוע במטרות בעומק הממלכה. הסוכנות הזהירה כי ירי טילים וכטב"מים, לצד ניסיונות יירוט, מגבירים את הסיכון למטוסים אזרחיים.

ברקע האירועים עומדת ההסלמה המחודשת בעימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. בימים האחרונים הגבירו החות'ים את מתקפותיהם נגד מתקני תעופה ותשתיות בממלכה, ואף הכריזו כי המרחב האווירי הסעודי הוא אזור פעילות צבאית מבחינתם. במקביל, סעודיה תקפה יעדים של החות'ים בתימן, על רקע הלחימה המתמשכת והמאבק על השליטה באזורים אסטרטגיים במדינה.

גם בזירה הבינלאומית עוקבים אחר ההתפתחויות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציין כי וושינגטון עשויה לשקול הצטרפות לפעולות סעודיות נגד החות'ים, בעוד שגרירויות זרות פרסמו אזהרות לאזרחיהן להימנע מהגעה לנמל התעופה בשל האיום הביטחוני.