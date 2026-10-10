שלוש שנים, שמחת תורה בשדרות צילום: אברהם משה אלקסלסי

הצלם אברהם משה אלקסלסי, תלמיד ישיבת שדרות, העלה לרשת סרטון מרגש המציג זה לצד זה שני תיעודים משמחת תורה בישיבה, בהפרש של שלוש שנים:

האחד ממוצאי שמחת תורה בשנת 2023, שעות ספורות לאחר הטבח, והשני מחגיגות שמחת תורה השנה, שבהן השתתף קהל גדול לצד ראש העיר וראש הישיבה הרב דוד פנדל.

בתיעוד הראשון, שצולם במוצאי החג לפני שלוש שנים, נראים תלמידי הישיבה והרבנים כשהם שרים בהתרגשות שירי נשמה בתוך אולם הישיבה. במקביל, בכניסה לאולם, ניצב אחד מתלמידי הישיבה כשהוא חמוש בנשק ושומר על המקום. השירה המרגשת לצד התלמיד החמוש ממחישה את המציאות שבה התקיימה ההתכנסות, שעות בלבד לאחר מתקפת הטרור.

בהמשך הסרטון עובר התיעוד לשמחת תורה השנה. הפעם נראית במתחם הישיבה חגיגה גדולה, עם קהל רב וריקודים המוניים. בחגיגות השתתפו גם ראש העיר וראש הישיבה, הרב דוד פנדל.