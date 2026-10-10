הרב יעקב אריאל, מבכירי רבני הציונות הדתית ורבה לשעבר של רמת גן, התייחס בתשובה שפרסם באתר "ישיבה" לשאלת נחיצותה של מפלגת נעם ולהתמודדותה העצמאית בבחירות לכנסת.

השאלה שהופנתה לרב עסקה בפעילותה של מפלגת נעם בנושאי הזהות היהודית והחינוך, ובטענה כי מדובר במפלגה היחידה המעמידה נושאים אלה במרכז פעילותה הפוליטית. השואל ביקש לדעת האם הרב סבור שיש צורך במפלגה נפרדת שתפעל בנושאים הללו, גם במחיר האפשרות שלא תעבור את אחוז החסימה.

בתשובתו הבהיר הרב אריאל כי אף שמערכת החינוך זקוקה לתיקון, אין הצדקה להקמת מסגרת פוליטית נפרדת לשם כך. "אין ספק שהחינוך טעון תיקון אך אפשר וצריך לעשות זאת במסגרות הקיימות", כתב הרב.

הוא הצביע על פעילותן של מסגרות חינוכיות קיימות והוסיף: "לדוגמא בחמ"ד יש היום מסגרות תורניות מעולות וכן יש גופים הפועלים בהצלחה גם בתוך החינוך הכללי".

הרב אריאל הדגיש כי הדרך הנכונה לקידום הנושאים הללו היא השתלבות במסגרות הפוליטיות הקיימות, ולא התמודדות עצמאית. "לשם כך אין צורך בפוליטיקה נפרדת, אפשר וצריך לפעול בתוך המסגרות הפוליטיות הקיימות", כתב.

בהמשך הציג הרב את תפיסתו בנוגע להתנהלות פוליטית נכונה: "וכלל גדול בפוליטיקה: אל תהיה צודק, היה חכם!". לדבריו, "השתלבות במפלגות גדולות עם גוונים שונים, היא דרך חכמה יותר ולבסוף גם צודקת יותר מרסיסי מפלגות קטנות".

הרב אריאל התייחס גם לסכנה שבאובדן קולות בעקבות התמודדות של מפלגות קטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה. "בזבוז קולות שילכו לפח הוא לא רק בל תשחית אלא נזק ישיר למסגרות הפוליטיות הקיימות ולבסוף גם מזיקות לחינוך הראוי", הזהיר.

בסיום תשובתו הפנה הרב לדברי הרמב"ן על הפסוק "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת".