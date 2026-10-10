יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, הצהיר לראשונה באופן רשמי כי סיעתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון פרלמנטרית לכל ממשלה שתביא לסיום שלטונו של בנימין נתניהו.

"אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל. יש לנו חופש פעולה מלא, ללא מגבלות, כדי להחליף את ממשלת נתניהו, ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו".

ג'בארין ציין כי הרשימה תדרוש תוכנית פעולה מוגדרת ותקציבית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עצירת מדיניות הריסת הבתים, וכן קידום אופק מדיני אמיתי להקמת מדינה פלסטינית.

נציין כי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס בעבר באופן נחרץ לאפשרות זו וטען כי "מאז 7 באוקטובר אין מנדט לממשלה שמושתתת על מפלגות ערביות". יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר כי "לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות".