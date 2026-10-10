אחרי פגרת נבחרות ארוכה במיוחד, הכדורגל הישראלי חזר ובגדול עם משחקי המחזור השישי בליגת העל שבכדורגל.

עירוני טבריה הביסה את הפועל באר שבע 0:3 במפגש האחרון ביניהן לפני כ-10 חודשים, הערב (מוצאי שבת) הגישה האלופה מבאר שבע את הנקמה הספורטיבית כשניצחה אותה בתוצאה 2:0.

מעטות הקבוצות שהצליחו לנצח את טבריה בחוץ, כאשר האחרונה שעשתה זאת הייתה הפועל ת"א לפניו יותר משמונה חודשים, כשעשתה זאת בתוצאה 2:0.

גם באר שבע התקשתה הערב בנוף הגליל שם מארחת טבריה את משחקיה הביתיים עד לסיום הבניה של אצטדיונה הביתי, כשלולא חוסר הדיוק והמזל של טבריה, התוצאה יכולה הייתה להיות הפוכה לחלוטין.

למזלה של באר שבע, בישול ושער של קשר הרכש החדש פורסון הספיק לה בכדי לשחזר במדוייק את התוצאה ואת ההישג כשעל הדרך היא משלימה ניצחון שלישי ברציפות בו היא לא סופגת.

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, קשר הרכש החדש של באר שבע, ויקטור כבש בדקה ה-52 את השער הראשון במשחק מבישול של קשר הרכש החדש השני של באר שבע, פורסון שקבע את תוצאת הסיום עם שער משלו ממש בהתקפה האחרונה של המשחק, בדקה ה-97.

באר שבע תצא כעת לרצף של שמונה משחקים בתוך פחות מחודש בתקווה לצלוח אותו כמו שפתחה אותו - עם ניצחון.

מי שעוד ניצחה הערב במשחק החזרה שלה מפגרת הנבחרות, יריבה שמארחת משחקים ביתיים רחוק מהבית המקורי שלה, היא הפועל ת"א שהביסה במגרש בנתניה את עירוני קריית שמונה בתוצאה 3:1.

בכך קטעה הפועל רצף של חמישה משחקי חוץ ללא ניצחון והיא עולה זמנית אל המקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל.