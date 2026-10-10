לא קל להיות מושלם. שלוש פעמים בעבר נפגשו מכבי ת"א ובני סכנין במסגרת המחזור השישי של ליגת העל בכדורגל. בפעם היחידה שמכבי היא זו שאירחה, ב-2003, נפרדו השתיים בתיקו 2:2.

הערב (מוצאי שבת) שוב נפגשו השתיים במסגרת המחזור השישי של ליגת העל בכדורגל, שוב מכבי היא זו שאירחה ושוב נפרדו השתיים בתיקו, רק שהפעם היה זה תיקו 0:0 נטול שערים.

מכבי שהגיעה למחזור החמישי עם מאזן מושלם של ניצחונות מפתיחת העונה, ציפתה למשחק קליל לעיניי עשרות אלפי אוהדיה הביתיים, אך תקוות לחוד ומציאות לחוד.

שחקני מכבי שעלו לדשא עם חולצת הנצחה מיוחדת עליהן הודפס מגן דוד בו מופיעים 137 אוהדות ואוהדי המועדון שנרצחו ונפלו מאז ה-7 באוקטובר 2023 ובמהלך המלחמה, אמנם שלטו לחלוטין במשחק, הגיעו ללא פחות מ-33 בעיטות לשער וסיכנו את שערה של סכנין כמעט בכל התקפה אבל הרבו להחמיץ ולא הצליחו לכבוש.

זה נגמר עם תיקו 0:0 שמאפשר לכל היריבות בצמרת הטבלה לצמק את הפער.

מי שעוד סיימו בתיקו הערב במסגרת המחזור השישי של ליגת העל בכדורגל הן מכבי נתניה והפועל פתח תקווה שנפרדו בתיקו 1:1.

הפועל חיפה מנגד הצליחה לכבוש שער ניצחון דרמטי וגברה על מכבי פתח תקווה בתוצאה 1:2.