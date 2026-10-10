בשבוע בו בישראל ובעולם ציינו שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, יש מי שעושים הכל כדי לשים את ישראל על המפה ומראים את העוצמות המדהימות של העם.

אחרי שכרם פרימו עשתה היסטוריה כשזכתה במדליית הכסף באליפות העולם בג'ודו המתקיימת בבאקו שבאזרבייג'אן, ביום השנה לטבח השבעה באוקטובר, הערב (מוצאי שבת) חתמה רז הרשקו את האליפות היוקרתית עם זכיה במדליה שניה לזכות ישראל באליפות העולם.

הרשקו, המדורגת במקום הראשון בעולם בקטגוריית המשקל שלה, סגנית האלופה האולימפית מ-2024 ואלופת אירופה המכהנת שזכתה בזהב אירופי גם ב-2024, קיוותה להצליח לעשות זאת גם במסגרת אליפות העולם, אך הפסידה בקרב חצי הגמר.

בקרב על מדליית הארד גברה הרשקו בת ה-28 על הקרואטית הלנה ווקוביץ' ובכך חתמה את האליפות היוקרתית עם מדליה שניה לזכות ישראל, במה שמהווה שחזור ההישג שלה מאליפות העולם ב-2023.

את המדליה בחרה הרשקו להקדיש בסיום הקרב לזכרו של יונתן גוטין ז"ל, קצין התקשוב ביחידה הרב-ממדית שנפל בקרב בקיבוץ בארי בטבח השבעה באוקטובר.

"אני שמחה וגאה לסיים את אליפות העולם עם מדליית ארד ולעלות שוב על הפודיום עם דגל ישראל", סיכמה הרשקו. "תמיד מגיעים כדי לנצח ותמיד רוצים יותר, אבל אני יודעת להעריך את הדרך, את העבודה ואת המשמעות של מדליה באליפות עולם. המדליה הזו מוקדשת לזכרו של יונתן גוטין ז"ל ולמשפחת גוטין היקרה. יונתן נמצא איתי בלב ובדרך שלי, ולמדליה הזו יש עבורי משמעות עמוקה במיוחד.

מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, בירך את הרשקו על זכייתה כשאמר: "ברכות לרז הרשקו על הזכייה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו! את ממשיכה להוכיח שאת מהטובות בעולם ולהביא כבוד גדול למדינת ישראל. גאים בך!".