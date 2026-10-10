אחרי שבוע בו ציינו בישראל שלוש שנים לבטח השבעה באוקטובר, הערב (מוצאי שבת) נכחו באצטדיון בלומפילד שבתל אביב שניים שעשוים להיות הראשונים בעזרתם יחזרו משחקי הספורט הבינלאומיים והאירופיים לישראל.

היו אלו מנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו ונשיא היורוקאפ דייגו גיאן, שהגיעו לראות מקרוב את המצב השקט בישראל בכדי לדון בשאלת החזרת המשחקים האירופיים לארץ.

כזכור, טבח השבעה באוקטובר בצירוף המערכות מול איראן הביאו לכך שמשחקים אירופים ובינלאומיים רבים, בכל הענפים והמסגרות, בהן השתתפו נבחרות ישראל וקבוצות ישראליות, נערכו במגרשים נייטרלים בחו"ל.

הערב נחתו בישראל ראשי היורוליג והיורוקאפ למה שמהווה סיור שטח קצר בטרם יקבלו החלטה אם להשיב לכל הפחות את משחקי הכדורסל האירופיים לישראל, כאשר החזרת משחקים אלו צפויה לגרום להחזרת יתר המשחקים והתחרויות, ביתר הענפים, ארצה בהקדם.

המקום אליו הגיעו ראשונים לראות מקרוב, היה משחק הכדורגל שנערך הערב באצטדיון בלומפילד שבתל אביב בין מכבי ת"א לבני סכנין.

על אף שהשניים אחראים על מפעל הכדורסל האירופי, מטרת ההגעה לאצטדיון הכדורגל היה להראות לשניים את המוני האוהדים הישראליים שגודשים באין מפריע וללא חשש את האצטדיון כאשר למעלה מ-24,000 אוהדים הגיעו למשחק הכדורגל בתל אביב.

לאחר מכן השניים חזרו לענף שלהם, כאשר ראו את מכבי ת"א מביסה בהיכל מנורה מבטחים את גליל עליון וגם שם צפו באוהדים הרבים שגודשים את האולם.

השניים הגיעו לביקור קצר בן קצת יותר מ-24 שעות, כאשר ימשיכו אותו מחר בבוקר וייפגשו ביממה הקרובה עם נציגים דיפולמטיים וספורטיביים.

המטרה ברורה: להחזיר את המשחקים האירופיים והבינלאומיים לישראל.