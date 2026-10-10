שלושה וחצי חודשים עברו מאז הניפה מכבי ת"א את צלחת האליפות ה-58 בתולדותיה, והערב (מוצאי שבת) היא פתחה את העונה החדשה, עונת 2026/27 בליגת העל בכדורסל בדיוק באותה הדרך שסיימה את הקודמת - עם ניצחון.

היה זה כשמכבי אירחה באולמה הביתי, היכל מנורה מבטחים את הפועל גליל עליון במה שמהרגע הראשון היה נראה כמו משחק במעמד צד אחד.

מכבי, שהגיעה במומנטום נהדר אחרי הניצחון הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי, כשהביסה את מילאנו האיטלקית, המשיכה בדיוק מאותו המקום כששברה שיא בדרך ל-41 נקודות ברבע ראשון מול 10 בלבד של האורחים מהצפון.

גם רבע אחרון בו קלעה 18 נקודות בלבד מול 36 של האורחים לא מנע ממכבי לנצח במשחק בו כבר הובילה ב-46 נקודות הפרש. זה נגמר עם 93:120 לזכות האלופה מת"א שמסרה 28 אסיסטים וצלפה 19 שלשות, ארבע פחות משיא ליגת העל בו גם כן היא זו שמחזיקה. האלופה פותחת את העונה עם ניצחון, בדרך לאליפות נוספת?