פרשן חדשות 12, עמית סגל, מתח ביקורת חריפה על גרסתו של אבי גיל, לשעבר מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוגע להתרעות שהתקבלו לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

סגל הצביע על סתירה לכאורה בין טענותיו של גיל לבין הדברים שאמר לנתניהו בבוקר המתקפה, כפי שעלו מהפרוטוקולים שפורסמו בתוכנית "עובדה".

בפתח דבריו הבהיר סגל כי אין לו היכרות אישית משמעותית עם גיל וכי הביקורת שלו מתמקדת בתוכן הדברים בלבד. "גילוי נאות. לא החלפתי עם אבי גיל יותר מכמה משפטים בחיי. אני בוחן את העדות לפי תוכנה, ולא לפי מי שאומר אותה", אמר.

סגל התמקד בשיחה שהתקיימה בשעה 6:44 בבוקר 7 באוקטובר, כרבע שעה לאחר תחילת מתקפת חמאס. על פי הפרוטוקולים שפורסמו ב"עובדה", נתניהו שאל באותה שיחה אם התקבל מידע מודיעיני מוקדם על המתקפה.

"אבי גיל בעצם, התזה שלו אומרת: נתניהו ידע, הוא ידע שזה בא. אבל ב-6:44, לפי הפרסום ב'עובדה' של הפרוטוקולים, נתניהו אומר: 'תגיד, היה על זה משהו במודיעין?'. זה כבר רבע שעה אחרי תחילת המתקפה, כבר ברור לכולם שקורה משהו", אמר סגל.

לדבריו, דווקא תשובתו של גיל באותה שיחה מעוררת סימני שאלה בנוגע לגרסה שהציג בהמשך. סגל הדגיש כי גיל לא הזכיר בפני ראש הממשלה התרעות קודמות, אף שלטענתו אלה הועברו בחודשים שקדמו למתקפה.

"ואז אבי גיל לא אומר לו: 'כן, אמרתי לך כבר ביולי, ואמרתי לך כבר באוגוסט, ובספטמבר הזהרתי אותך'. הוא אומר לו, שחור על גבי עובדה: 'לא, אין כלום בחומר'", ציין.

סגל טען כי הדברים אינם מתיישבים עם הטענה שנתניהו קיבל התרעה אסטרטגית מוקדמת על המתקפה. "אי אפשר לטעון שהייתה התרעה אסטרטגית מצד אחד, ואז לבוא ולהגיד ב-6:44 שבעצם לא היה לנו כלום. כי שם הוא גילה את דעתו".

לצד הביקורת על גיל, סגל הדגיש כי האחריות למחדל 7 באוקטובר אינה מוטלת על אדם אחד. לדבריו, ראש הממשלה ניצב בראש שרשרת האחריות, אך לצדו נושאים באחריות גם הרמטכ"ל, ראש השב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון, ובהם גיל עצמו.

"זה נכון לא רק לאבי גיל, שכאמור אין לי שום דבר אישי נגדו, לא מכיר אותו, ואני בטוח שהוא היה קצין אמיץ", הוסיף סגל.

את דבריו חתם במשל שנועד להמחיש את הסתירה שלטענתו קיימת בין ההתרעות שגיל מתאר לבין התנהלותו בזמן אמת.

"אתה לא יכול גם להגיד 'צפויה סופה מושלמת', וגם לצאת החוצה בלי מטרייה. ביחד זה לא עובד".