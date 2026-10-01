הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תקף הערב (מוצאי שבת) בחריפות את התקשורת הכללית בעקבות הביקורת המופנית כלפי הציבור החרדי ובני הישיבות על רקע סוגיית הגיוס לצה"ל.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, התייחס הרב יוסף לשיח הציבורי סביב לומדי התורה, וטען כי בתקשורת מתנהלת נגדם הסתה קשה.

"שומעים את ההסתה שיש בתקשורת", אמר הרב יוסף. "כל החדשות שכל פעם הם נגד בחורי הישיבות. 'משתמטים'? הם המשתמטים! בחורי ישיבות 'עריקים'? הם עריקים!".

הדברים נאמרו במהלך דיון הלכתי שעסק בדין "תינוק שנשבה", שממנו עבר הרב להתייחס למתקפות נגד הציבור החרדי ולמעמדם של בני הישיבות.

בהמשך דבריו הדגיש הרב יוסף את חשיבות לימוד התורה ואת תרומתם של בני הישיבות לביטחון המדינה ולעם ישראל.

"בחורי ישיבות מצילים את הדור! בחורי הישיבות מצילים את כל ארץ ישראל!", הכריז.

הרב יוסף שב ותקף את היחס לבני הישיבות בתקשורת, וחתם את דבריו באזהרה מפני מה שהגדיר כהסתה חמורה נגדם: "אבל יש הסתה גדולה מאוד, נורא ואיום! על בחורי הישיבות".