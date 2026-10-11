אישה כבת 40 נרצחה הלילה (ראשון) בדקירות בדירה ברחוב בני אור בבאר שבע, על פי החשד בידי בעלה.

צוות מד"א שהוזעק למקום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה במצב אנוש לבית החולים סורוקה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

על פי החשד, הבעל התקשר למשטרה והודיע כי דקר את אשתו. שוטרי תחנת באר שבע שהגיעו לדירה עצרו אותו במקום ופתחו בחקירה, שבמסגרתה נאספו ראיות וממצאים מהזירה.

פרמדיקית מד"א ירין בן דוד, שהעניקה לאישה טיפול רפואי יחד עם החובש הבכיר רפאל כהן, סיפרה: "הובילו אותנו אל האישה שהייתה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות רבות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה ומצבה אנוש".

בן דוד הוסיפה כי האישה סבלה מפציעות קשות בכל חלקי גופה.