לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות וכנס השגרירים הגדול של המפלגה שיערך בשבוע הבא בבנייני האומה, מפלגת "נעם לישראל" קיימה כנס ענק בירושלים בהשתתפות מאות ר"מים ורבני קהילות מכל רחבי הארץ.

הכנס נערך במעמד הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, יו"ר "נעם לישראל" ח"כ אבי מעוז ומועמד הרשימה סגן רה"ע באר שבע שמעון טובול.

הרב דוד ג'יאמי פתח את הכנס והלהיב את הקהל בדברים חוצבי להבות על החשיבות של הפעילות למען "נעם לישראל". במהלך הכנס הוצגו סקרי עומק פנימיים שערכה המפלגה, המצביעים על מגמת התחזקות של "נעם לישראל" בקרב הציבור, היענות רחבה בקרב המצביעים ומלמדים על המומנטום החיובי לקראת יום הבחירות. הדוברים הדגישו בכנס כי הישורת האחרונה צפויה להיות מכרעת, וכי פעילות השטח והנעת התומכים ברחבי הארץ יקבלו משנה חשיבות בימים הקרובים.

מנהיגה הרוחני של המפלגה הרב טאו ברך את נציגי המפלגה ואת הפעילים הרבים שכל הפעולות יצליחו ודיבר על החשיבות להשקיע בתחיה של של נשמת האומה ובהעצמת הזהות היהודית של מדינת ישראל. במהלך הכנס הוצגה בפני הרבנים תוכנית הפעולה של "נעם לישראל" לקראת הבחירות, לצד התייחסות ליעדי המפלגה ולפעילותה בזירה הציבורית והפוליטית. במרכז המפגש נערך שיח פתוח עם יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, ועם מועמד הרשימה שמעון טובול. השניים השיבו לשאלות המשתתפים והתייחסו לסוגיות שעל סדר היום ולפעילות המפלגה לקראת מערכת הבחירות.

בסיום הכנס חתמו הרבנים על מכתבו של הרב טאו הקורא להצביע, לפעול ולסייע למפלגת נעם לישראל בבחירות הקרובות. בין הרבנים שהשתתפו בכנס: הרב בועז כהנא ראש ישיבת "שלום ירושלים", הרב נתן אופנר ראש ישיבת "כרמל", הרב ישעיהו דורון ראש ישיבת "לנתיבות ישראל", הרב אביב צוברי ראש ישיבת "עטרת ירושלים", הרב אפרים ג'יאמי ראש ישיבת אולגה, הרב יהודה סדן ראש ישיבת "בני דוד" בעלי, הרב בצלאל הגר ראש ישיבת "נטע ימינך", הרב רפאל שנור רב שכונת מעלה הזיתים, ועוד.