שנת הלימודים האקדמית תשפ"ז תיפתח עם כ-350,900 סטודנטיות וסטודנטים ב-57 מוסדות להשכלה גבוהה, אך קצב התרחבות המערכת ממשיך להיות מתון למרות הגידול באוכלוסיית הצעירים.

מנתוני המועצה להשכלה גבוהה שפורסמו הבוקר (ראשון) עולה כי מספר הסטודנטים צפוי לגדול השנה ב-2.1% בלבד, לעומת עלייה של 2.8% בשנה שעברה.

לצד ההאטה בקצב הגידול הכולל, הנתונים מצביעים גם על שינוי בבחירת מוסדות הלימוד. עיקר העלייה במספר הנרשמים נרשמה במכללות הלא מתוקצבות, שבהן חל גידול של 9.7%. באוניברסיטאות, לעומת זאת, הסתכם הגידול ב-1% בלבד.

העלייה במספר הסטודנטים נובעת בעיקר מגידול בהרשמה ללימודי התואר הראשון. בין התחומים שבהם נרשמה עלייה נמצאים חינוך, משפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח.

מנגד, בחלק מהמקצועות המזוהים עם התחומים הטכנולוגיים נרשמה ירידה. מספר הנרשמים למדעי המחשב, למתמטיקה ולסטטיסטיקה פחת, ואילו בלימודי ההנדסה נשמר מספר הסטודנטים והסטודנטיות כמעט ללא שינוי.

עם זאת, בתוך תחומי ההנדסה עצמם נרשמה עלייה בכמה מקצועות, ובהם הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה אזרחית והנדסת מכונות. לצד הירידה במספר המועמדים למדעי המחשב, הנתונים מצביעים על המשך ביקוש ללימודים טכנולוגיים, תוך שינוי בתחומים שאליהם פונים המועמדים בהתאם להתפתחויות בענף ההייטק ובשוק העבודה.

במקביל, ההתפתחות המואצת של תחום הבינה המלאכותית נכנסת השנה באופן בולט גם למסלולי התואר הראשון. לראשונה נפתחו שש תוכניות לימוד בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים בכמה אוניברסיטאות ומכללות, ובהן צפויים ללמוד כ-800 סטודנטים.

ביקוש גבוה במיוחד נרשם השנה גם ללימודי רפואה ורפואת שיניים, למקצועות הבריאות, לאדריכלות ולהנדסה.

מדעי החברה נותרו תחום הלימודים הגדול ביותר בקרב תלמידי התואר הראשון. לפי הנתונים, 37,711 סטודנטים לומדים בתחום, והם מהווים 17.4% מכלל הלומדים לתואר ראשון. תחומי ההנדסה נמצאים מיד אחריהם, עם 37,596 סטודנטים, המהווים 17.3%.