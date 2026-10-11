אוניברסיטת קולומביה מתנצלת לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות פרסום לפיו פסטה ברוטב "סמוק" הוצגה לצד התאריך 7 באוקטובר - דווקא ביום השנה השלישי למתקפה הרצחנית בעוטף עזה.

התפריט הוצג ביום רביעי באחד מחדרי האוכל בקמפוסים של האוניברסיטה. צילום שלו הופץ ברשתות החברתיות, שם התעורר במהירות דיון בשאלה האם ציון התאריך לצד שם הרוטב היה טעות מקרית או מעשה מכוון.

אוניברסיטת קולומביה מסרה כי אין קשר בין התיאור שהופיע בתפריט לבין מתקפת 7 באוקטובר. "זו הייתה טעות מצערת ולא נועדה להתייחס לאירועי ה-7 באוקטובר. הרוטב הסמוק היה אמור להיות מוגש, וכאשר מידע זה הועתק לתבנית התפריט, התאריך הושאר בטעות. הצוות שלנו הסיר את השלטים ברגע שזוהתה הטעות. אנו מצטערים על הבלבול והדאגה שנגרמו".

ההסבר לא שכנע את הגולשים. "אם זה היה קורה בכל מקום אחר מלבד קולומביה, הייתי יכול להאמין שזו טעות", כתב אחד מהם. "במצב הנוכחי, אני ממש לא מאמין".

באוניברסיטת קולומביה התרחשו אירועים אנטישמיים רבים והפגנות אנטי-ישראליות מאז הטבח ב-7 באוקטובר.

חלק מההפגנות כללו רטוריקה מאיימת שהופנתה כלפי יהודים. במהלך אחד העימותים, שני מפגינים אמרו למפגינים יהודים נגד כי הטבח ב-7 באוקטובר יחזור על עצמו "כל יום" ו"10,000" פעמים.

בתקרית נוספת, מפגין הציג שלט הקורא לזרוע הצבאית של חמאס לרצוח סטודנטים יהודים בקמפוס.