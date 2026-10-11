השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במהלך ביקור שערך לפני כחודש באחד מבתי הכלא בדרום, פגש פנים אל פנים את חברי אחת החוליות שניסו לרצוח אותו ולפגוע במשפחתו.

בן גביר אמר לאחד המחבלים, מאחת החוליות: "נפלת על השר הלא נכון. אני לא מפחד לא ממך ולא מעוד אלף כמוך. ובעזרת השם נוציא אותך להורג, ואתה אחד כמוך. צריך למות, צריך למות. צריך להרוג אותך בחבל תלייה בעונש מוות".

בן גביר שאל את המחבל אודות הרעת התנאים: "איך התנאים שלך כאן? איך התנאים?" המחבל השיב: "לא, לא, לא קל. בית סוהר". בן גביר הגיב: "פעם היה הילטון לפני שבאתי. אבל היום זה השתנה".

"אני אומר לך, אני אמשיך להחמיר את התנאים בבתי הכלא. אני אמשיך לתת לכם את כל הסיבות לשנוא אותי. אתה רואה? ניסיתם לפגע בי, רק נהייתי עוד יותר חזק. הקדוש ברוך הוא כאן שומר מלמעלה. אני אומר לך, שאני ממשיך לעשות את כל מה שעשיתי, כי זה עם ישראל שלנו והמדינה שלנו".