"חמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים". את המשפט הזה, שלדברי דיצה אור אמר מחבל חמאס לבנה אבינתן ביום שחרורו מהשבי, היא הציגה בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" כראיה לכך שהלחץ הצבאי על ארגון הטרור הוא שהביא לשחרור החטופים.

אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, סיפרה כי בנה ניגש ביום שחרורו לאחד המחבלים שהחזיקו אותו בשבי, המכונה אבו חסן, וביקש להבין מדוע חמאס מסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בידיו בבת אחת.

"הוא שאל אותו: 'תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד? כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים?'", סיפרה אור. לדבריה, תשובתו של המחבל הייתה חד-משמעית: "חמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים".

אור ציינה כי אותו מחבל היה מהקשים שבין מחזיקיו של בנה, והוסיפה כי מאז חוסל. לדבריה, הסיפור שסיפר לה אבינתן על השיחה לא נכלל בגרסה ששודרה בתוכנית "עובדה". "אמנם זה נפל בעריכה שם", אמרה, בהתייחסה לקטע.

מבחינתה של אור, הדברים שאמר המחבל לבנה אינם רק פרט נוסף מסיפור השבי, אלא חיזוק לעמדה שהשמיעה לאורך המלחמה, ולפיה הדרך להשבת החטופים הייתה באמצעות הכרעת חמאס ולא באמצעות לחץ ציבורי להפסקת הלחימה.

"הם אמרו את זה מההתחלה, ואנחנו אמרנו מההתחלה שהדרך היחידה להחזיר את החטופים, כמה שיותר מהם ועד כולם, כמו שבסופו של דבר היה, זה רק אם נכריע את חמאס", אמרה.

אור, שהייתה חברה בפורום תקווה, הדגישה כי מבחינתה לא הייתה דרך אחרת להביא לשחרור החטופים. "להכריע אותו זה בכוח, לא מכריעים בן אדם בדיבורים נעימים. פורום תקווה, שאליו השתייכתי, מההתחלה הבנו שהדרך להשיב אותם זה רק על ידי הכרעת חמאס".

"גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו", אמרה.

את דבריה חתמה במסר שלפיו הדרך להשבת החטופים הייתה צריכה להתמקד בהפעלת כוח צבאי משמעותי נגד חמאס: "מה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה".