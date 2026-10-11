כ-12 שעות חלפו מאז שמערכות המכ"ם של צה"ל זיהו עצם בלתי מזוהה בשמי גבול ישראל-לבנון, אך גם הבוקר (ראשון) בצבא עדיין מנסים לברר במה מדובר.

הזיהוי הראשוני התרחש אמש, סמוך לשעה 20:00, ובעקבותיו החלו כוחות צה"ל בסריקות באזור הגליל המערבי, הן מהקרקע והן מהאוויר.

הסריקות נמשכו לאורך הלילה וגם בשעות הבוקר, כאשר במקביל מתקיים תחקיר צבאי בניסיון להבין את מהות העצם שנקלט במערכות המכ"ם.

בשלב זה האירוע טרם הסתיים, ובצה"ל ממשיכים בבדיקות ובסריקות בשטח. לפי המידע שנמסר, עדיין לא נקבע מהו העצם שזוהה.

למרות פעילות הכוחות והבדיקות המתמשכות, לא פורסמו הנחיות מיוחדות לעורף. השגרה ביישובי הגליל המערבי נמשכת כסדרה.