חפיסת שוקולד פרה שהתייקרה בכ-78%, בורקס גבינה שמחירו זינק בכ-31% ואורז יסמין שהתייקר בכמעט 18%: מחקר חדש של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שפורסם הבוקר (ראשון), חושף את היקף ההתייקרויות במחירי המזון בישראל בשנים האחרונות.

על פי ממצאי המחקר, קצב עליית מחירי המזון בארבע השנים האחרונות היה גבוה כמעט פי חמישה בהשוואה לארבע השנים שקדמו להן. הנתונים מצביעים על התייקרות משמעותית במוצרי צריכה מוכרים, שנמצאים בסלי הקניות של משפחות רבות.

במסגרת המחקר עקבו החוקרים אחר מחיריהם של 80 מוצרים פופולריים, ובחנו את השינויים במחירים בערוצי הקנייה השונים.

מהנתונים עולה כי ההתייקרות הגבוהה ביותר בסל המוצרים שנבדק נרשמה בחנויות השכונתיות, שם זינקו המחירים בשיעור של 19.6% בתוך ארבע שנים.

גם מי שמעדיף לבצע את הקניות דרך האינטרנט לא נמלט מעליות המחירים. בערוצי האונליין ובאתרי הקניות נרשמה התייקרות של כ-19%, בעוד שבסניפי רשתות הקמעונאות עלה מחיר סל המוצרים שנבדק ב-14.5%.

מעבר לעלייה הכוללת במחיר סל הקניות, המחקר מצביע על התייקרויות חדות במיוחד של מוצרים מסוימים.

אחת הדוגמאות הבולטות היא חפיסת שוקולד פרה במשקל 100 גרם, שמחירה בחנויות השכונתיות זינק בכ-78% במהלך התקופה שנבדקה.

גם בתחום המאפים הקפואים נרשמה עלייה משמעותית. חבילת בורקס גבינה של מעדנות במשקל 800 גרם התייקרה בכ-31%.

מוצר בסיסי נוסף שנבדק הוא אורז יסמין קלאסי של סוגת, באריזת קילוגרם אחד. מחירו ברשתות הקמעונאות עלה ב-17.7%.

הפערים בין המוצרים ממחישים כי לצד ההתייקרות הרחבה של סל המזון, ישנם מוצרים שמחיריהם עלו בשיעורים גבוהים בהרבה מהממוצע.

אחד הממצאים המרכזיים במחקר הוא שעליות המחירים אינן מוגבלות לסוג אחד של חנויות. הן נרשמו בחנויות השכונתיות, באתרי הקניות וגם בסניפי רשתות השיווק הגדולות.

עם זאת, הנתונים מלמדים על הבדלים בהיקף ההתייקרות בין הערוצים. בעוד שבחנויות השכונתיות ובאונליין נרשמה עלייה של כמעט 20%, ברשתות הקמעונאות הייתה העלייה מתונה יותר, אך עדיין משמעותית.

הממצא הבולט ביותר נוגע לקצב ההתייקרות: לפי המחקר, עליית המחירים בארבע השנים האחרונות הייתה גבוהה כמעט פי חמישה מזו שנרשמה בארבע השנים הקודמות.

כך, לצד ההתייקרות המצטברת של סל הקניות כולו, בולטים במיוחד מוצרים יומיומיים שמחיריהם זינקו בעשרות אחוזים. חפיסת שוקולד אחת, שהתייקרה בכ-78%, היא אולי הדוגמה הבולטת ביותר למגמה שעולה מנתוני המחקר.