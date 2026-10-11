עשר שנות מאסר נגזרו היום (ראשון) על רואן עבד אל חי, סייעת ב"גן של סיגל" בהוד השרון, שהורשעה בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי שמונה פעוטות בני שמונה חודשים עד שנה וחצי.

במשך שלושה חודשים הכתה, בעטה וטלטלה פעוטות שהיו תחת השגחתה. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד חייב אותה גם לשלם להורי הילדים פיצויים בסך כולל של 450 אלף שקלים.

היקף העבירות שבהן הורשעה ממחיש את חומרת הפרשה. בין 277 העבירות נכללים תשעה סעיפים של התעללות בקטין חסר ישע, 122 סעיפים של תקיפה בנסיבות מחמירות וכן עבירה של התעללות נפשית.

מכתב האישום שבו הורשעה עולה תמונה קשה של אלימות כלפי ילדים חסרי ישע, דווקא במקום שבו היו אמורים לקבל טיפול והשגחה.

באחד המקרים שכב פעוט על מזרן כאשר עבד אל חי חלפה לידו ובעטה בו. כשהרים את ראשו, הכתה אותו בחוזקה בראשו ובגבו. לאחר מכן כיסתה את ראשו בשמיכה, הצמידה אותו למזרן והכתה אותו פעם נוספת.

במקרה אחר, במהלך האכלת הפעוטות, ניגשה הסייעת לאחת הפעוטות, הרימה אותה בכוח ונענעה אותה בחוזקה. באירוע נוסף השליכה את אותה פעוטה על פעוטה אחרת. כאשר השתיים החלו לבכות, הפנתה אליהן את גבה.

בשלב הטיעונים לעונש הגיעו הורי הפעוטות לבית המשפט וסיפרו על ההשלכות המתמשכות של הפגיעה בילדיהם. העדויות שלהם הציגו את המחיר האנושי של הפרשה, שאינו מסתיים עם הרשעת הסייעת או עם גזירת עונשה.

אימו של אחד הפעוטות תיארה בפני השופטת מיכל ברק נבו כיצד מאז חשיפת ההתעללות השתנו חיי המשפחה. לדבריה, גם פעולות שגרתיות, כמו ביקור אצל הרופא או החזרת הילדים מהגן, הפכו לרגעים המעוררים מחדש חרדה.

"היא נכנסת איתך לכל בוקר, לכל לילה, לכל החלטה ולכל פרידה מהילדים", סיפרה האם על נוכחותה המתמשכת של הפרשה בחייה.

את דבריה חתמה במשפט שממחיש את הפער בין השנה שציפתה לחוות כאם לילד קטן לבין המציאות שנכפתה על משפחתה: "זאת הייתה אמורה להיות שנה של התחלות והם קיבלו אמא שנלחמת לשרוד".