רגעים של קדושה ותפילה עד לנשימה האחרונה: הרב יאיר הדאיה, רבה של אילת, תיאר בהספדו את רגעיו האחרונים של אביו, הרב משה הדאיה זצ"ל, שכיהן כרבה של העיר במשך כשבעים שנה והלך לעולמו בשבת בגיל 91.

בדברים מרגשים סיפר הבן כיצד אביו המשיך להתפלל עד יומו האחרון, כשהוא בהכרה מלאה, ואף הרים את ידיו לשמיים זמן קצר לפני פטירתו.

"ישב על הכיסא והתפלל עם אחי את כל התפילות. זה מה שהוא עשה, הוא התפלל את כל התפילות. כשהיו קולות של רעמים בשמיים, הוא אמר עם אימא שלי 'מזמור לתודה' והרים את ידיו אל השמיים. זה מה שהוא עשה", סיפר הרב הדאיה.

בהמשך תיאר את רגעי הפרידה האחרונים: "ומתוך הכרה עד הרגע האחרון, מתוך הכרה הוא עלה למיטה ונח, מסר את נשמתו לבורא עולם ברצונו הגמור, ברגע שהוא רצה. הוא רצה, כפי שהזכירו, זה מה שבדיוק היה".

הרב הדאיה הדגיש כי אביו נפרד מן העולם בצלילות הדעת, מתוך מודעות מלאה למתרחש סביבו. "אבא, מתוך קדושה, מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך ידיעה, לא מתוך טשטוש ולא משום דבר. נקי ובריא. זה היה אבא, זו הקדושה של אבא, יותר מזה", אמר הבן בהתרגשות.