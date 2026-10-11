הפרויקט של רביבו // וטהר ליבנו

ההרכב המוזיקלי "הפרויקט של רביבו", הכולל את רביב בן-מנחם, ניר בן-מנחם ואלירן צור, משיק ביצוע חדש לניגון החב"די המוכר "וטהר ליבנו", לקראת אירועי "צמאה".

מילות הניגון לקוחות מתפילת העמידה של שבת, והוא נמנה עם ניגוני חב"ד המוכרים לשבתות ולימים טובים.

על העיבוד החדש הופקד נאור כרמי, המפיק המוזיקלי של אירועי "צמאה", שחיבר בין הסגנון הנוסטלגי המזוהה עם הפרויקט של רביבו לבין המנגינה החסידית.

חברי ההרכב סיפרו על הקשר האישי שלהם לשבת ועל הבחירה לבצע דווקא את הניגון הזה.

"שבת בשבילנו זה היום השמח, המשפחתי והקדוש ביותר בשבוע. בכל שבוע מחדש אנחנו מחכים ומצפים לה - למשפחתיות, לבית הכנסת, לניגונים ולטעמים המיוחדים שלה", אמרו.

השלושה הוסיפו: "התרגשנו מאוד לבצע את הניגון המיוחד הזה ולשתף פעולה עם פרויקט בסדר גודל של צמאה".