ד"ר יהושע פלג (פרנקל), שעסק במשך עשרות שנים בפעילות ביטחונית חשאית וזכה בשלושה פרסי ביטחון ישראל, הלך לעולמו בשבת בגיל 87.

חלקים נרחבים מפעילותו למען ביטחון המדינה נותרו אסורים בפרסום גם לאחר מותו. לצד עבודתו הביטחונית עסק פלג במחקר ירושלים ובית המקדש, ונמנה עם מייסדי וגבאי בית הכנסת "קריה נאמנה".

העיתונאי ארנון סגל ספד לו ברשתות החברתיות וכתב: "אדם יקר מאוד הלך לעולמו בשבת בגיל 87, שפעל גדולות ונצורות מאחורי הקלעים למען ביטחון ישראל במשך עשורים. לצער הלב אי אפשר אפילו לפרט את פועלו כי הדברים עודם אסורים בפרסום. רק נציין שזכה בשלושה פרסי ביטחון ישראל".

לאחר פרישתו לגמלאות הקדיש פלג חלק ניכר מזמנו לחקר תולדות בית המקדש, ואף השלים עבודת דוקטורט בנושא.

מחקריו עסקו במבנה המקדש, בהתפתחויות ההיסטוריות בהר הבית ובמערכות המים ששימשו את המקדש. במסגרת עבודתו הציע שורה של השערות מקוריות, שחלקן שימשו בסיס לפרקים בספרו של סגל.

"אני התוודעתי אליו ממחקרו על המקדש", סיפר סגל. "הדוקטורט שערך על כך (מהצד, אחרי יציאתו לגמלאות) מגלה אדם גאון, מלא מקוריות, יצירתי מאוד ועם מעוף ודמיון שצעירים בהרבה ממנו (כמוני) יכולים רק להתקנא בו".

בין ההשערות שהעלה פלג הייתה תזה שלפיה הקיסר הרומי אדריאנוס החל בשנת 117 לספירה בבניית בית מקדש שלישי, אך בהמשך החריב אותו.

במחקר אחר הציע כי הקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס השתמש בעמודים מהסטיו המלכותי שבנה הורדוס בהר הבית לצורך הקמת כנסייה גדולה. לפי השערתו, העמודים נותרו קבורים עד היום מתחת לרובע היהודי בירושלים.

השערה נוספת שפיתח עסקה באספקת המים לבית המקדש. פלג הציע כי אמת המים שהגיעה מגוש עציון הזינה שתי בריכות במרומי המקדש באמצעות עקרון הכלים השלובים, וכי המים שימשו לניקוי העזרה משיירי הדם של קורבנות הפסח.

סגל סיפר כי גם לאחר פרסום ספרו המשיך להביא בעיתון "מקור ראשון" חידושים נוספים ממחקריו של פלג. "תקצר היריעה מלפרוס כאן את את כולן. בלימוד חידושיו הרבים ובהוקרת פועלו ננציח את זכרו הטוב", חתם את הספדו.

פלג הותיר אחריו את רעייתו חנה, את אחיו יהודה ואת ארבעת ילדיו: יעל, חגי, מיכל ותמר.