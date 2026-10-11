תת-אלוף יוגב בר-ששת, המשמש כסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון, יסיים את שירותו בצה"ל בעקבות בירור פיקודי שנערך בעניינו בחודשים האחרונים.

ברקע הפרישה עומדות טענות לשימוש לרעה בסמכות ולחשיפת מידע מסווג בפני גורמים שאינם מורשים. הפרשה נבחנה תחילה במסגרת חקירת מצ"ח, אך בפרקליטות הצבאית הוחלט כי אין הצדקה להמשך ההליך הפלילי וכי יש להעביר את הטיפול למישור הפיקודי.

הבירור נערך בהובלת סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי. בעקבותיו ביקש בר-ששת לפרוש מצה"ל באופן מיידי, ומינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי של צה"ל ולחבר בפורום מטכ"ל בוטל.

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על פי הפרסומים, הפרשה החלה בתלונה שהעביר קצין באגף המודיעין למפקדיו בתחילת חודש מאי. התלונה הגיעה לגורמים בכירים בצה"ל, ובהם ראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, שטיפל בנושא באופן אישי.

בעקבות התלונה נפתחה חקירה ביחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת, בשיתוף מחלקת ביטחון המידע של צה"ל ובפיקוח הפרקליטות הצבאית.

במוקד הבדיקה עמד חשד כי בר-ששת ניצל את סמכויותיו כסגן מבקר מערכת הביטחון כדי להגיע לביקור ביחידה מסווגת באגף המודיעין, שעמה היו לו קשרים אישיים.

עוד עלה חשד כי לאחר הביקור מסר פרטים הנוגעים ליחידה בפני אנשים שלא היו מורשים להיחשף למידע, ובמסגרת שבה לא היה אמור לעסוק בנושא.

בפרקליטות הצבאית קבעו כי הממצאים אינם מצדיקים את המשך החקירה הפלילית, והנושא הועבר לבירור פיקודי. על פי הדיווחים, בבירור עלו ממצאים הנוגעים להתנהלות שאינה הולמת קצין בכיר במעמדו.

בר-ששת היה מיועד להתמנות לקצין הבטיחות הראשי של צה"ל, תפקיד שבמסגרתו היה אמור להצטרף לפורום מטכ"ל. אלא שבעקבות הפרשה בוטל המינוי, והוא יסיים את שירותו הצבאי.

בר-ששת מילא לאורך שירותו שורה של תפקידי פיקוד בכירים, בהם סגן ראש המנהל האזרחי, סגן מפקד עוצבת הפלדה, מפקד חטיבת יואב, קצין המבצעים של פיקוד הדרום ומפקד גדוד 50.

בחודש מאי 2024 נפצע מרסיסים במהלך פעילות צה"ל בשכונת זייתון ברצועת עזה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "במצ"ח התקבלה בחודשים האחרונים תלונה של משרת בצה"ל, המעלה טענות להתנכלות מצד קצין בדרגת תא"ל, וזאת על רקע אישי בין השניים".

עוד נמסר כי "לאחר שטענות המתלונן נבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית, נמצא כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית, והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל".

בצה"ל אישרו כי "בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי".