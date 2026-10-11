התעשייה האווירית חושפת יכולת חדשה שנועדה לשנות את הדרך שבה כוחות צבאיים מזהים איומים בשדה הקרב: מכ"ם מתקדם המותקן על גבי בלון קומפקטי, מסוגל לסרוק את המרחב לכל הכיוונים ולזהות איומים ממרחקים גדולים, גם כאשר תוואי השטח מקשה על מערכות מכ"ם קרקעיות.

המערכת החדשה, POINT@AIR, תוצג לראשונה השבוע בתערוכת הביטחון AUSA 2026 בוושינגטון. היא משלבת טכנולוגיית מכ"ם מתקדמת עם פלטפורמה אווירית קטנה וניידת, שניתן לפרוס במהירות ולהעביר ממקום למקום בהתאם לצרכים המבצעיים.

אחד היתרונות המרכזיים של המערכת הוא היכולת לזהות איומים בגובה נמוך. בעוד שמכ"מים המוצבים על הקרקע עלולים להיות מוגבלים בשל הרים, מבנים ומכשולים אחרים, הצבת המכ"ם על בלון מאפשרת להרחיב את קו הראייה ולגלות מטרות מוקדם יותר.

המערכת מסוגלת לזהות ולעקוב במקביל אחר מגוון מטרות אוויריות, ימיות וקרקעיות, לתעדף אותן בהתאם לרמת החשיבות המבצעית ולבצע כמה משימות בעת ובעונה אחת. היא גם יכולה להתחבר למערכות שליטה ובקרה ולספק לכוחות תמונת מצב רחבה ורציפה של המתרחש בשטח.

בלב המערכת פועלת טכנולוגיית סריקה אלקטרונית אקטיבית (AESA), המאפשרת גילוי לטווחים ארוכים ומעקב רציף אחר מטרות. שילוב של סריקה אלקטרונית עם סיבוב מכני מעניק למכ"ם כיסוי מלא של 360 מעלות, ללא צורך בהקמת תשתיות קבועות.

מנכ"ל התעשייה האווירית, גיא בר לב, הסביר כי היכולת לזהות איומים ולהבין את המתרחש בשדה הקרב היא תנאי מרכזי להגנה אפקטיבית.

"היכולת לראות ולהבין את מרחב הלחימה היא נקודת המוצא לכל הגנה אפקטיבית. ככל שתמונת המצב רציפה ומקיפה יותר, כך הכוחות יכולים להבין טוב יותר את המתרחש, לצפות איומים ולפעול בביטחון", אמר.

לדבריו, "התעשייה האווירית ממשיכה לפתח יכולות מהדור הבא, המרחיבות את גבולות המודעות המצבית ומעניקות ללקוחותינו ראייה רחבה יותר, גמישות מבצעית וזמן נוסף להגיב".

בפיתוח המערכת הושם דגש על היכולת לשמר ביצועים מתקדמים גם בפלטפורמה קטנה יחסית. בניגוד למערכות המחייבות תשתיות קבועות, POINT@AIR תוכננה לפריסה מהירה ולהפעלה רציפה, תוך אפשרות לשנות את מיקומה בהתאם להתפתחויות בשטח.

מנכ"ל אלתא וסמנכ"ל התעשייה האווירית, דרור בר, הדגיש כי האתגר המרכזי בפיתוח לא הסתכם בהקטנת ממדי המכ"ם, אלא בשמירה על יכולותיו המבצעיות.

"האתגר לא היה רק להתאים מכ"ם לפלטפורמה קטנה יותר, אלא לשמר יכולות מתקדמות תוך יצירת מערכת קומפקטית, ניידת וגמישה שניתן לפרוס במהירות ולהתאים למשימה", הסביר.

בר הוסיף כי מדובר בפתרון המאפשר להביא יכולות גילוי ומעקב מתקדמות גם לאזורים שבהם נדרשת גמישות מבצעית גבוהה.

המערכת החדשה מבוססת על משפחת המכ"מים המבצעיים ELM-2083 של התעשייה האווירית, ומשלבת יכולות גילוי ארוכות טווח עם ניידות ופריסה מהירה. באמצעות הצבת המכ"ם בגובה, מבקשת התעשייה האווירית להעניק לכוחות בשטח יתרון משמעותי בזיהוי מוקדם של איומים ובזמן העומד לרשותם להגיב.