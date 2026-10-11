חברת התעופה אייר חיפה הודיעה היום (ראשון) על פתיחת מכירת הכרטיסים לקו טיסות חדש בין נמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת.

לרגל פתיחת הקו מציעה החברה כרטיסי טיסה במחיר היכרות של 79 שקלים לכיוון, הן בטיסות מנתב"ג לרמון והן בכיוון ההפוך. המחיר כפוף לזמינות המושבים.

בשלב הראשון מתכננת החברה להפעיל כשתי טיסות ביום לכל כיוון. במהלך חודש נובמבר צפויה התדירות לגדול לכשלוש טיסות יומיות לכל כיוון.

הטיסות ימריאו מטרמינל 1 בנתב"ג ויופעלו באמצעות מטוסי ATR 72-600 של החברה. משך הטיסה המתוכנן הוא כשעה.

מחיר הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי. נוסעים שיבקשו להוסיף כבודה יידרשו לשלם בנפרד: טרולי החל מ-49 שקלים ומזוודה החל מ-77 שקלים.

החברה תאפשר לנוסעים לשנות או לבטל את הטיסה עד 24 שעות לפני ההמראה, ולקבל זיכוי לשימוש בטיסות עתידיות של החברה. הזיכוי יהיה בתוקף למשך שנתיים.

פתיחת הקו מגיעה כשנתיים לאחר תחילת פעילותה של אייר חיפה, שהחלה להפעיל טיסות בספטמבר 2024.

על פי נתוני החברה, מאז תחילת פעילותה היא הטיסה כ-600 אלף נוסעים בכ-10,000 טיסות. באוגוסט האחרון נרשם שיא חודשי של כ-61 אלף נוסעים בכ-880 טיסות.

הקו החדש מנתב"ג לרמון מצטרף לקווים שמפעילה החברה מנמל התעופה בחיפה.

מיקי שטרסבורגר, ממייסדי אייר חיפה, אמר: "לפני שנתיים יצאנו לדרך במטרה להרחיב את אפשרויות הטיסה של הציבור הישראלי, והיום אנחנו עושים צעד נוסף בדרך הזו עם פתיחת המכירה בקו בין נתב"ג ואילת".

לדבריו, "אנחנו שמחים להביא גם לקו החדש את מה שמאפיין את אייר חיפה - פשטות, גמישות ושירות שמתאים לצורכי הנוסעים".