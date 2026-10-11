התפילה בציר ולרשטין צילום: ללא

מאות מטיילים ותושבים מכל רחבי הארץ יצאו בסוף השבוע האחרון לטיול מיוחד מבית אל לכיוון גוש טלמונים ודולב, דרך "ציר ולרשטיין" - ציר תנועה אסטרטגי שנסגר לתנועת ישראלים לפני כ 26 שנה.

הטיול יצא ביוזמת קבוצת המטיילים "חרגבים" -במהלך הטיול שמעו המטיילים על חשיבותו הביטחונית וההתיישבותית של הציר. במהלך המסלול עצרו הצועדים לאירוע סמלי ומרגש: תפילת שחרית חגיגית בלב הציר - תפילה ראשונה המתקיימת במקום מזה 30 שנה.

בסיום הצעדה התכנסו המשתתפים יחד עם תושבים מהאזור למפגן תמיכה והסברה, בדרישה להחזיר את השליטה הביטחונית והאזרחית המלאה בציר ולפתוח אותו מחדש לתנועה חופשית, מה שיקצר דרמטית את זמן הנסיעה בין בית אל לגוש מערב בנימין משעה לכעשר דקות בלבד.

מוסא כהן, חבר מרכז מפלגת הציונות הדתית שנכח באירוע, פנה לשר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', ואמר:"בצלאל, כבוד השר, אנחנו קוראים לך: תהיה שותף גם פה להרים את הרוח, להחזיר את עם ישראל הביתה ולפתוח את ציר ולרשטיין לתנועה יהודית. לא ייתכן ששני יישובים סמוכים יחוברו בשעה ורבע של נסיעה עוקפת במקום עשר דקות.

היום הציבור הראה ברגליים שזה אפשרי ובטוח. אנו קוראים לממשלת ישראל להרים את הכפפה, וכפי שנעשה בחוות ובגבעות - לפתוח מחדש את הציר לתנועה יהודית סדירה".

המארגנים מסרו כי מדובר רק בתחילתו של מאבק שטח והסברה, שיימשך עד להסדרת האבטחה ופתיחת הציר בצורה בטוחה לתנועת יהודים.