משטרת ישראל פתחה הבוקר (ראשון) בחקירה מואצת בעקבות דיווח חמור על פגיעה קשה בספרי קודש בחיפה.

על פי החשד, אישה הגיעה למתחם קבר רבי אבדימי דמן חיפה, נטלה משם מספר ספרי קודש, ועל פי התיעודים שהגיעו לידי המשטרה - אף הציתה אותם באש.

עם קבלת הדיווח על האירוע, שוטרי תחנת חיפה פתחו בסריקות ובפעולות חקירה מהירות לאיתור החשודה במעשה. בתוך זמן קצר הצליחו החוקרים להתחקות אחר עקבותיה, איתרו אותה ועצרו אותה לחקירה.

במשטרה מציינים כי החקירה נמצאת בעיצומה במטרה לברר את נסיבות המעשה המזעזע ואת המניע העומד מאחוריו.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לאיתור חשודים, לחקירת עבירות חמורות ולמיצוי הדין המלא עם המעורבים, בהתאם לממצאי החקירה ולהוראות הדין", נמסר מטעם המשטרה.