מפגש שגרתי לכאורה בין רב קהילה מחו"ל לבין אחד מבכירי הפוסקים בעולם החרדי, הרב משה שטרנבוך, קיבל הבוקר מפנה מפתיע כאשר עלה לדיון יחס החברה החרדית למי שבחרו לאמץ אורח חיים דתי בבגרותם.

אל מעונו של הרב בשכונת הר נוף בירושלים הגיע הרב יעקב דוד נאקש, רב קהילת "כתר תורה" במקסיקו.

השניים דנו במצבה של יהדות התפוצות ובתופעה המתרחבת של התחזקות דתית וקירוב רחוקים בארץ ובעולם. אולם השיחה תפסה מפנה חד כאשר אחד הנוכחים בחדר השתמש בביטוי הרווח בעולם החרדי - "בעלי תשובה".

לשמע המילים הללו, התערב הרב שטרנבוך בנחרצות והבהיר כי הוא מתנגד נחרצות למושג. "אצלי לא קיים התואר 'בעלי תשובה', כי בזה מחלקים אותם לקטגוריה אחרת. אצלי הם שווים לכולם", הצהיר.

בדברים חריפים הסביר הרב את עמדתו, המבקשת למחוק את הסטיגמה והבידול החברתי המלווים לעיתים את מי שנולד חילוני ובחר לחזור בתשובה: "אני לא רוצה לשמוע את המילה 'בעלי תשובה', אצלי אין תואר כזה, כי ברגע שהוא שב לתורה הוא כמונו ממש".

הוא הוסיף והטיח ביקורת כלפי השימוש בכינוי זה בתוך הקהילה: "כשמזכירים אותו בתואר 'בעל תשובה' זו חוצפה ועזות, כאילו הוא רחוק מאתנו, והאמת היא שהוא משלנו לגמרי. ברגע שקוראים לזה בשם כזה, מחלקים בין אנשים אלו ואחרים, וזה לא טוב".