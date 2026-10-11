בעקבות החמרה במצבה הרפואי של הרבנית אלישבע שטטנר, רעייתו של ראש ישיבת חרשה, הרב אורי שטטנר, תתקיים הערב עצרת תפילה ברחבת הכותל המערבי בשעה 21:00 שם יעוררו רחמי שמיים לרפואתה השלמה והמהירה.

הרבנית שטטנר היא בתו של הדיין הרב ישעיהו גליק זצ"ל, שכיהן כאב בית הדין בפתח תקווה, וכלתו של הרב שמחה שטטנר, נשיא מוסדות נחלת ישראל במגדל העמק.

בתקופה האחרונה הוסיפו לרבנית שם נוסף כסגולה לרפואה, וכעת שמה המלא לתפילה הוא חיה אלישבע טובה בת מילכה לאה, בתוך שאר חולי ישראל.

בני המשפחה מבקשים מכלל ישראל להרבות בתפילות, באמירת תהילים ובמעשים טובים לזכותה.