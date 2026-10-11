מאמר מערכת שפורסם הבוקר (ראשון) בעיתון "הארץ" מותח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועל מדיניות שירות בתי הסוהר כלפי אסירים פלסטינים, תוך השוואה לתנאי מאסרו של הצורר הנאצי אדולף אייכמן בישראל.

במאמר נטען כי מאז מתקפת שבעה באוקטובר חלה החמרה משמעותית בתנאי הכליאה של אסירים פלסטינים, וכי הם סובלים מרעב, מאלימות ומהשפלות מצד סוהרים.

בפתח המאמר הובא סיפורה של היבא עלאווי, בת 38 מיהודה ושומרון, אם לחמישה ילדים: "היא הורשעה בשני ניסיונות כניסה לישראל שלא כחוק לאחר שניסתה לפרנס את ילדיה. במשך חמישה חודשים וחצי היא הוחזקה בכלא דמון".

ב"הארץ" נטען כי במהלך מאסרה סבלה ממחסור חמור במזון: "לאורך תקופת המאסר שלה סבלה עלאווי מרעב. ברוב ימי מאסרה התזונה היומית שסיפק לה שירות בתי הסוהר כללה שש פרוסות לחם לכל היום, לפעמים לחם רטוב ולפעמים ישן; ארוחת הבוקר כללה כף של גבינה לבנה ורבע כף ריבה; ארוחת הצהריים כללה שתי כפות עדשים, שתי כפות חומוס ושתי כפות אורז מבושל חלקית; ולארוחת ערב ניתנו כף טחינה וכף חומוס וביצה קשה, ולרוב היא השליכה אותה בגלל הריח הרע שעלה ממנה".

המאמר כלל גם טענות קשות על התנהלות הסוהרים כלפי עלאווי במהלך מאסרה: "מלבד ההרעבה סבלה עלאווי גם מאלימות שרירותית וקשה ומהשפלות של סוהרי שב"ס. סוהרים כבלו אותה באופן מכאיב, הכו אותה, משכו בשערה, גררו אותה. סוהר אחד דרך על אצבעותיה וגרם לתלישת ציפורן. סוהרים השליכו רימוני גז והלם לידה, חישמלו אותה בטייזר, ריססו אותה בגז פלפל, שברו את שיניה וסוהרות עשו עליה ועל אסירות אחרות חיפושים משפילים בעירום. כמו אסירים אחרים היא גם סבלה ממחלת הסקביאס".

בהמשך המאמר הפנה העיתון ביקורת ישירה כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על שירות בתי הסוהר: "מאז שבעה באוקטובר נהפכו בתי הכלא הביטחוניים בישראל למתקני עינויים. כאשר חטפה ישראל את הצורר הנאצי אדולף אייכמן איש לא העלה בדעתו להרעיבו או להכותו במאסר. אבל בממשלת בנימין נתניהו, בניצוחו של השר הכהניסט איתמר בן גביר, אין קו אדום שלא נחצה".

בסיום האשים העיתון את בן גביר בשימוש במדיניות הכליאה לצורכי בחירות, תוך ביקורת גם על הנהלת שירות בתי הסוהר: "והרי האכזריות של שב"ס עומדת במרכז קמפיין הבחירות של בן גביר, תוך שיתוף פעולה מחפיר של ראשי שב"ס".