חוזר לארץ. 7 שנים עברו מאז עזב אלי דסה את ישראל, כעת קפטן נבחרת ישראל בכדורגל חוזר ארצה כשסיכם בהפתעה במכבי חיפה לשנתיים.

את קריירת הבוגרים המקצוענית שלו החל דסה בבית"ר ירושלים כשהוא בן 16 בלבד ושיחק במדיה חמש שנים.

מבית"ר עבר דסה למכבי ת"א במדיה שיחק ארבע עונות כאשר בעונתו האחרונה איתה זכה גם בתואר האליפות היחיד שלו בקריירה - אליפות המדינה בכדורגל.

ב-2019 עבר דסה לחו"ל כשבתחילה שיחק במדי ויטסה ארנהיים ההולנדית, עבר לדינמו מוסקבה הרוסית ובעונה שעברה הספיק לחזור להולנד ולשחק מעט במדי ניימכן.

כבר מספר חודשים דסה, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל נמצא ללא קבוצה ובימים האחרונים מי שניסתה לפעול להחתימו היא אלופת המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע במדיה כבר כמעט וסיכם המגן הימני.

במחטף של הרגע האחרון, הודיעה לפני זמן קצר (ראשון) מכבי חיפה על סיכומו של דסה לשנתיים במדיה שלה, כאשר זה יעמוד לרשות המאמן ברק בכר כבר באופן מיידי ויחזק את עמדת ההגנה בחיפה שהייתה מורכבת עד כה רק משחקנים זרים.