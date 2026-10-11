בצק שמרים רך שנפתח לעלים דקים, מתמלא בממרח תמרים וקינמון, מתגלגל לרולדה ויוצא מהתנור כעוגיות פריכות ומוזהבות.

את המתכון מביאה נועם זיגדון, שמפעילה סדנאות בישול ואפייה ובעמוד האינסטגרם שלה מספקת מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח. אצלה זה מגיע בקרדיט לגיסתה, יפה זיגדון.

עוגיות התמרים של יפה זיגדון נועם זיגדון

מצרכים:

(המדידה בכוס מדידה אוניברסלית, 240 מ"ל)

1 ק"ג קמח

1 וחצי כוסות סוכר

1 שקית אבקת אפייה

1 כף שמרים

תמצית וניל

3 ביצים

2 חבילות מרגרינה או חמאה

חצי כוס מים

תמצית זהר (מומלץ!)



למילוי ולציפוי:

ממרח תמרים, קינמון, אגוזים קצוצים (לא חובה), ביצה ושומשום למריחה



אופן ההכנה:

1. לשים את כל המרכיבים לבצק רך וחלק.

2. להשאיר במקרר למשך חצי שעה.

3. לחלק את הבצק ל-8 חלקים שווים.

4. לפתוח כל חלק לעלה דק ולמרוח בממרח תמרים וקינמון. אפשר לפזר מעל אגוזים קצוצים.

5. לגלגל לרולדה ולחתוך לעוגיות.

6. לסדר בתבנית, למרוח כל עוגייה בביצה ולפזר שומשום.

7. לאפות ב-180 מעלות עד להזהבה.

נועם זיגדון מפעילה סדנאות בישול ואפייה, ובעמוד האינסטגרם שלה היא מספקת מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח. לעוד מתכונים שווים הצטרפו אליה באינסטגרם

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