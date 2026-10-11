חודשיים לאחר פציעת שוטרת מג"ב בבנימין: שני פלסטינים נעצרו בפשיטה לילית

לוחמי משמר הגבול ביהודה ושומרון עצרו הלילה (ראשון) שני פלסטינים החשודים במעורבות ביידוי אבנים שגרם לפציעתה של שוטרת מג"ב בגזרת בנימין לפני כחודשיים.

על פי הודעת המשטרה, האירוע התרחש ב-8 באוגוסט, כאשר שני הפלסטינים יידו אבנים לעבר שוטרת המשרתת בגדוד רמה של מג"ב איו"ש. השוטרת נפצעה כתוצאה מפגיעת האבנים.

בעקבות האירוע פעלו הלילה לוחמי מג"ב בכפר א-ראם שבגזרת חטיבת בנימין. הכוחות הגיעו לבתיהם של שני החשודים, פשטו עליהם ועצרו את השניים בהתאם לצווי מעצר שהוצאו נגדם.

לאחר מעצרם הועברו החשודים לתחנת בנימין של מחוז ש"י במשטרה, שם נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע ומעורבותם בפציעת השוטרת.

במשמר הגבול מסרו כי הלוחמים ימשיכו לפעול לאיתור ולמעצר חשודים בפגיעה באנשי כוחות הביטחון, במטרה למצות עמם את הדין ולשמור על ביטחון הכוחות והאזרחים.