אורז לבן הוא אחת התוספות האהובות, שמתאימה גם לשולחן חגיגי וגם לארוחה רגילה באמצע השבוע.

ארבעה מצרכים, סיר אחד ושיטת הכנה פשוטה הכוללת טיגון קצר, בישול על אש גבוהה והמשך בישול על להבה נמוכה.

את המתכון מביאה נועם זיגדון, שמפעילה סדנאות בישול ואפייה ומשתפת בעמוד האינסטגרם שלה מתכונים, טיפים וסודות מהמטבח.

סוד הכנת האורז אחד/אחד צילום: נועם זיגדון

מצרכים:

(המדידה בכוס מדידה אוניברסלית)

- 4 כוסות אורז יסמין

- 6 כוסות מים רותחים

- 4 כפות שמן

- חצי כף מלח

למשתמשים באורז בסמטי: יש להוסיף 2 כוסות מים על כל כוס אורז ולבשל באותה שיטה.

אופן ההכנה:

1. בוררים את האורז ושוטפים היטב.

2. מחממים את השמן בסיר.

3. מוסיפים את האורז ומטגנים במשך כ-5 דקות.

4. מוסיפים את המים הרותחים והמלח ומערבבים.

5. מבשלים על אש גבוהה, בסיר פתוח, עד שמפלס המים יורד לגובה האורז. מערבבים שוב.

6. מכסים את הסיר, מנמיכים את האש ומבשלים על להבה נמוכה במשך כ-20 דקות.

7. מכבים את האש, ממתינים 10 דקות ורק אז מערבבים את האורז.

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ספרו לנו איך יצא לכם האורז וצרפו תמונה. מבין המשתתפים נבחר אחד או שניים שיזכו בארוחה זוגית במסעדת "מיוקה" המהודרת בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.