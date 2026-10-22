שווארמה טופו ביתית, מתובלת ועסיסית, עם קצוות שחומים ופריכים. את סופר הטופו המעושן של משק ויילר מגלפים לרצועות דקות בעזרת קולפן, מתבלים בתערובת תבלינים ואופים בתנור. מגישים בתוך פיתה או לאפה, לצד טחינה, סלט ירקות וחמוצים. תכל'ס, טעמתי וזה מרגיש בשרי: המרקם, הטעם והחלבון.





שווארמה טופו מעושנת, כך זה מתחיל צילום: יח"צ

מצרכים:

1 חבילה של סופר טופו מעושן

2-3 כפות שמן זית

1-2 כפיות תבלין שווארמה

1 כפית פפריקה מתוקה

מלח לפי הטעם

פלפל שחור לפי הטעם



אופן ההכנה:

1. מחממים תנור מראש ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. בעזרת קולפן מגלפים את הטופו לרצועות דקות ולא אחידות. העובי המשתנה של הרצועות יוצר שילוב של קצוות פריכים וחלקים עסיסיים יותר.

3. מעבירים את רצועות הטופו לקערה. מוסיפים שמן זית, תבלין שווארמה, פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור. מערבבים בעדינות עד שכל הרצועות מצופות בתיבול.

4. מפזרים את רצועות הטופו על התבנית בשכבה אחידה ככל האפשר, כדי לאפשר השחמה טובה.

5. אופים במשך 20-25 דקות, עד שהטופו משחים ומקבל קצוות פריכים. מומלץ לערבב בעדינות פעם אחת באמצע האפייה.

6. מוציאים מהתנור ומגישים מיד, כשהטופו חם, בתוך פיתה או לאפה, לצד טחינה, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, חמוצים ותוספות לפי הטעם.

משק ויילר הוא אחד מיצרני הטופו הוותיקים בישראל ומייצר טופו מאז 1994. בינואר 2026 השיק המשק את סדרת "סופר טופו", קוביות טופו מוכנות לאכילה שנאפות ומתובלות ואין צורך להשרות או לתבל אותן. הסדרה כוללת שלושה טעמים: מעושן, טמאגו וזיתים, והיא נמכרת ברשתות השיווק ובחנויות הטבע.

כשרות: בד"צ הרב רובין

הכנת הבלילה לשווארמה צילום: יח"צ



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