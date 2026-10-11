איזנקוט מגיב לדיווח על הכסף והדלק הקטארי שהגיע לעזה במלחמה

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב היום (ראשון) לראשונה באולפן ערוץ 7 לחשיפת "ישראל היום" על העברת סיוע קטארי לרצועת עזה במהלך המלחמה, בהיקף מצטבר של יותר מ־100 מיליון דולר ובאישור ישראל.

איזנקוט הביע תדהמה מהפרסום, הבהיר כי לא הכיר את הדברים אף שישב בקבינט המלחמה במשך שמונת החודשים הראשונים ללחימה, ודרש לעצור את המהלך ולפתוח בחקירה. "זה אירוע בלתי סביר בעליל", אמר איזנקוט. "אני ישבתי בקבינט שמונה חודשים ראשונים למלחמה. אני לומד על זה היום. זה אירוע חמור מאוד שמחייב הפסקה".

על פי הפרסום ב"ישראל היום", המבוסס על נתוני הרשויות בקטאר, מאז 7 באוקטובר 2023 ועד סוף מרץ 2026 הועברו לרצועת עזה כ־30 מיליון ליטר דלק במסגרת הסיוע הקטארי. בספטמבר האחרון הועברו לרצועה יותר מ־1.3 מיליון ליטר נוספים. הסיוע ניתן במסגרת הסכם בין קטאר לאו"ם, ומטרתו המוצהרת היא לספק מענה לצורכי האוכלוסייה האזרחית ולהבטיח את פעילותם של בתי חולים ומתקנים חיוניים.

לצד הדלק, דווח על סיוע במזון ובמיזמים הומניטריים נוספים. אגודת הסהר האדום הקטארי דיווחה, בין היתר, על חלוקת יותר מ־88 אלף ארוחות למשפחות מפונים ברצועה בעלות של קרוב לחצי מיליון דולר, ועל תוכנית להמשך אספקת מזון בהיקף של כ־4.5 מיליון דולר.

כשנשאל איזנקוט כיצד ייתכן שהסיוע נמשך גם לאחר מתקפת חמאס, הוא הבחין בין הוויכוח שהתנהל לפני 7 באוקטובר על העברת כספים קטאריים לרצועה לבין הדיווח הנוכחי. "עד 7 באוקטובר היה ויכוח אם זה נכון או לא נכון, אם הייתה טעות או לא הייתה טעות", אמר. "האירוע הזה הוא אירוע חמור שמחייב הפסקה מיידית וחקירה של איך זה קרה".

איזנקוט התייחס גם לחלקו בהחלטות שהתקבלו בעבר בנוגע להעברת הכספים הקטאריים לעזה, בתקופה שבה כיהן כרמטכ"ל. "אני מכיר את הסיבוב הקודם שבו, אחרי דיונים רבים, אני אישרתי כרמטכ"ל את ההכנסה של 15 מיליון הדולר הראשונים, מתוך הבנה שזה יכסה את הפער וימנע רעב, כמו שהמועצה לביטחון לאומי של נתניהו, של מדינת ישראל, הציעה", סיפר.

לדבריו, הבעיה התבררה בהמשך, כאשר התקבל מידע על העברת חלק מהתקציב לזרוע הצבאית של חמאס. "הבעיה התחילה חצי שנה אחרי, כשהייתה הידיעה ברורה שארבעה מיליון דולר מתוך התקציב עוברים לזרוע הצבאית. בשלב הזה כבר לא הייתי חצי שנה בתפקיד", אמר.

איזנקוט חזר והדגיש כי הוא רואה בפרסום הנוכחי אירוע חמור המחייב בירור מיידי. "הדיווח היום ב'ישראל היום' זה פשוט רעידת אדמה", אמר. "צריך לעצור את זה מיד ולחקור איך זה קרה".

בהמשך נשאל על הצורך להעביר סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, לנוכח הלחץ הבינלאומי על ישראל והצורך להפעיל בתי חולים ומתקנים חיוניים. בתשובתו בחר איזנקוט להתמקד במטרות המלחמה ובהחלטות שהתקבלו בקבינט לאחר טבח 7 באוקטובר. "אני רוצה דבר פשוט. אנחנו הגדרנו, ואני הרמתי את היד, על השמדת חמאס, הכוח הצבאי והשלטוני. חיסול הכוח הצבאי של חמאס", אמר.

לדבריו, בקבינט הוצב יעד להשלמת המשימה בתוך שנה, אך שלוש שנים לאחר תחילת המלחמה היא טרם הושגה. "החלטנו שעושים את זה תוך שנה. עברו שלוש שנים פלוס, וזה לא קרה", אמר איזנקוט. את דבריו חתם בדרישה להשלים את פירוק כוחו הצבאי של חמאס: "אנחנו צריכים לראות איך זה קורה, איך הזרוע הצבאית של חמאס מושמדת או מפורקת. זה חייב להסתיים בזה".

הפודקאסט המלא עם גדי איזנקוט ישודר הערב בערוץ 7.